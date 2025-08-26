Los casos de violencia familiar que involucran desobediencia a órdenes judiciales preocupan cada vez más a la Justicia y a los organismos de protección de víctimas. En muchos de estos hechos, la escalada de violencia se ve potenciada por el incumplimiento de medidas cautelares impuestas para preservar la integridad de las personas agredidas.

Cuando una persona no respeta restricciones de acercamiento o contacto impuestas por la Justicia, no solo se expone a nuevas sanciones penales, sino que además pone en riesgo directo a las víctimas, quien suelen vivir bajo amenaza. Este patrón se repite con frecuencia en denuncias por violencia de género, donde los agresores reinciden o incumplen las normas aún estando bajo investigación.

En Comodoro Rivadavia, un hombre acusado de este tipo de conductas irá a juicio luego de que el juez penal diera por admitida la acusación formal en su contra. El caso incluye amenazas con arma, lesiones leves, daño, y desobediencia judicial.

El pasado 18 de agosto se llevó a cabo la audiencia preliminar en una causa por violencia familiar que tiene como imputado a E. N. B., acusado de una serie de delitos cometidos contra su expareja.

La calificación legal incluye los delitos de desobediencia judicial en concurso ideal con violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas agravadas por el uso de arma y daño, todos en concurso real. En caso de condena, la Fiscalía adelantó que solicitará una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal, Lorena Garate, ratificó la acusación, ofreció la prueba y pidió mantener la prisión preventiva del imputado. Justificó el pedido en base a los antecedentes del acusado, quien ya cuenta con una condena condicional previa, y al riesgo de que, en libertad, intente influir sobre la víctima o evada el proceso. Por su parte, la defensora pública Janet Alderete no objetó el pedido de la fiscalía, aunque dejó constancia de que no compartía sus fundamentos.

Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro resolvió mantener la prisión preventiva por dos meses o hasta que se concrete una eventual audiencia de juicio abreviado, si las partes llegan a un acuerdo. Además, dio por admitida la acusación formal y elevó la causa a juicio oral y público.

QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Violencia física: Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y feminicidios.

Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y feminicidios. Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad). Violencia sexual: Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados. Violencia económica: Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor. Violencia simbólica: Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura. Violencia digital: Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.

Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima. Violencia familiar: Se trata de cualquier tipo de maltrato o abuso que ocurre dentro del ámbito familiar, es decir, entre personas que están unidas por lazos afectivos, de convivencia o parentesco (como parejas, hijos, padres, hermanos, etc.). Este tipo de violencia no se limita solo a lo físico y suele producirse en un contexto donde una persona ejerce poder o control sobre otra.

