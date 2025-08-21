La noche del miércoles se produjo un ataque violento en el barrio Gobernadores Neuquinos, cuando al menos tres hombres armados ingresaron a la vivienda de un joven de 34 años y lo sometieron a horas de tortura. Durante el ataque, la víctima recibió cortes en la cabeza y en distintas partes del cuerpo, y perdió tres dedos de una de sus manos.

Según detallaron fuentes policiales, los agresores maniataron a la víctima en una silla y lo mantuvieron cautivo durante varias horas antes de que lograra escapar. Tras huir, llegó al departamento de su madre, donde pidió auxilio. Su hermana fue quien alertó al personal policial, que encontró al joven ensangrentado y con múltiples heridas cortantes.

Atención médica y estado de la víctima

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) trasladó de urgencia al joven al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado y en recuperación. En la vivienda donde estuvo cautivo, los efectivos hallaron abundante sangre, evidencia de la brutal tortura sufrida.

Durante la investigación, la policía identificó que los agresores se desplazaban en un Volkswagen Vento rojo, localizado en el barrio Chacra 30 con cinco ocupantes: tres hombres, una mujer y un menor, todos demorados en la comisaría 43. El vehículo fue secuestrado.

La línea de investigación principal apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, aunque la Justicia continuará las pericias y entrevistas para confirmar los motivos del ataque y esclarecer la participación de los detenidos.