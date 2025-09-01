En un caso que conmociona a la provincia de Santa Fe, un hombre de 50 años fue detenido tras ser acusado de secuestrar a su exnovia y agredirla brutalmente con ácido para borrar los tatuajes que ella tenía en varias partes del cuerpo. La Fiscalía de Rosario, en un rápido accionar judicial, imputó al sujeto por los delitos de lesiones gravísimas y privación ilegítima de la libertad, por lo que quedó en prisión preventiva.

El hecho ocurrió entre el 14 y el 18 de agosto, según consta en la denuncia presentada por la víctima, una mujer de 36 años. Después de provocarle quemaduras en los brazos, piernas y espalda con una sustancia corrosiva, el agresor mantuvo a la mujer cautiva en su domicilio hasta el 22 de agosto, cuando ella logró escapar en un descuido.

SECUESTRÓ Y TORTURÓ A SU EX NOVIA

El caso, que agrava la problemática de violencia de género en la ciudad, comenzó a investigarse con datos aportados por la misma víctima y por un amigo que la ayudó luego de su fuga. Dos días después de escapar, la mujer se presentó en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde fue internada debido a las graves quemaduras que afectaban aproximadamente el 30% de su cuerpo.

Los médicos constataron que la mujer padecía quemaduras de primer y segundo grado, especialmente en las zonas donde tenía tatuajes, lo que confirma la intención del agresor de borrarlos con ácido. Actualmente, aunque se encuentra fuera de peligro, la víctima continúa en tratamiento médico intensivo debido a la complejidad de las lesiones.

La fiscal Guillermina Torno llevó adelante la investigación y aportó datos cruciales al juez Rodrigo Santana, quien rápidamente dispuso la prisión preventiva para el acusado. Según la exposición de la fiscal, Leonardo José Schiebel, el hombre detenido, obligó a la mujer a sentarse en una silla y a sacarse la ropa tras una discusión que tuvieron. Acto seguido, le aplicó una sustancia con características químicas corrosivas en varias partes del cuerpo.

La investigación forense corroboró que las lesiones se produjeron al menos una semana antes de la presentación formal de la denuncia, confirmando la versión de que la mujer permaneció secuestrada durante ese período.

LOS GRAVES ANTECEDENTES DEL AGRESOR

Además, se supo que en enero del 2024, la mujer ya había realizado una denuncia por amenazas calificadas y lesiones contra el mismo hombre. Sin embargo, en ese momento no se lograron medidas de protección eficaces.

Por otro lado, la fiscalía subrayó que al momento del ataque estaba vigente la separación de ambos, por lo que queda claro el agravante de violencia ejercida por una expareja.

Por ahora, Leonardo S. permanecerá privado de su libertad mientras la justicia avanza en la causa. La mujer, quien continúa en tratamiento médico, recibió acompañamiento psicológico para afrontar las secuelas de la agresión. El caso se encuentra abierto y con medidas judiciales en curso para profundizar la investigación y llevar a cabo un juicio que condene en forma ejemplar al agresor.