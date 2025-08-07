Las situaciones de violencia dentro de las escuelas dejaron de ser hechos aislados y se convirtieron, en muchos casos, en una problemática recurrente. Discusiones entre estudiantes que escalan rápidamente a peleas físicas, agresiones verbales y escenas de tensión que rompen con la rutina escolar afectan cada vez con más frecuencia a docentes, directivos y familias.

El conflicto se agrava aún más cuando esas peleas, lejos de quedar en el ámbito interno, trascienden los límites del edificio escolar. En algunos casos, personas externas, adultos o jóvenes ajenos a la institución, ingresan al lugar, ya sea para intervenir, vengar o simplemente participar, lo que transforma la situación en un verdadero caos difícil de controlar.

Es en ese punto donde la escuela, como espacio de contención y aprendizaje, se ve desbordada. La violencia escala, el personal docente queda expuesto, los estudiantes corren riesgos y la comunidad educativa entera entra en estado de alerta.

En este marco, el pasado martes 5 de agosto por la tarde, ocurrió una violenta pelea entre dos alumnas que terminó en una batalla campal dentro de una escuela secundaria de La Baxada, en Paraná, provincia de Entre Ríos. La situación escaló rápidamente y se desató una escena de caos total, con varios estudiantes agredidos y cuatro docentes heridos, uno de ellos con una mordedura.

Debido a la gravedad del conflicto, las clases fueron suspendidas e intervino la policía. Según confirmaron las autoridades del establecimiento, personas externas ingresaron al edificio y agravaron el incidente.

En este sentido, Daniela Casabo, rectora del colegio, habló con la prensa y se mostró sorprendida por “la rapidez con la que se desató el conflicto”. De esta manera, lamentó la violencia y remarcó que se trató de un hecho sin precedentes en la institución.

“No tuvimos tiempo de actuar como institución, porque ingresaron personas externas a la escuela y es ahí donde se terminó desarrollando la pelea”, señaló.

Por lo tanto, la impactante pelea dejó alumnas con lesiones y docentes lastimados. “Lamentablemente, los problemas del barrio los traen a la escuela, y a veces los adultos ocasionan más inconvenientes que soluciones cuando tienen que venir a retirar a los chicos”, señaló Casabo.

Además, aseguró que el contexto social que atraviesa la zona impacta directamente en la escuela. “Siempre tratamos de que lo de afuera no nos invada, pero lo que sucede es que las cosas del barrio traspasan los límites”.

Además, reflexionó sobre el vínculo de los adolescentes con la violencia y la forma en que muchas veces se enfrentan a los conflictos:

“Hay una violencia en los adolescentes en general. Deben tratar de dar una respuesta a los jóvenes que no encuentran maneras de relacionarse desde otro lugar. Tal vez magnifican algunas cuestiones y minimizan otras. La violencia como forma de expresión está naturalizada, y eso es lo más triste”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR