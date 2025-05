Una violenta situación sacudió este martes la protesta universitaria frente a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), cuando un conductor intentó atropellar a docentes y estudiantes que participaban de una volanteada pacífica en el marco del paro nacional universitario. El episodio, cargado de odio, se produjo sobre calle Leloir y terminó con una denuncia penal contra el agresor.

El incidente ocurrió durante una jornada de visibilización de los reclamos salariales de los docentes. Según denunciaron los manifestantes, el conductor detuvo su vehículo frente al grupo y, al grito de “zurdos de m... los voy a matar”, aceleró con la intención de embestirlos. Intentó avanzar dos veces contra las personas presentes, hasta que fue interceptado por efectivos policiales y posteriormente detenido.

Un conductor intentó huir del control, casi atropelló a policías y terminó detenido tras una persecución

“Este hecho no es aislado, es el resultado del odio que fomentan Milei y su gabinete”, expresó Nicolás Mc Namara, uno de los estudiantes embestidos. Juan Acosta, estudiante de Ingeniería, agregó: “Seguiremos firmes en la defensa de la universidad pública. Más de 20 docentes ya renunciaron por no llegar a fin de mes. No vamos a dejarnos amedrentar por estos provocadores”.

La secretaria general de ADUNC, Silvia Brouchoud, también estuvo presente y relató que el conductor “estaba desencajado, gritaba e insultaba sin parar”. Tras el violento momento, los manifestantes se replegaron hacia el portón principal de la universidad para continuar con la medida. “Lamentamos que la jornada se vea opacada por esto. Nuestro objetivo era visibilizar un reclamo legítimo”, sostuvo.

Intentaron fugarse en una moto robada y perdieron una pistola en plena huida

La protesta se desarrolló con cortes parciales en los accesos a la UNCo, bajo la consigna “Sin universidad no hay estacionamiento”. Los docentes organizaron una panfleteada sobre calle Leloir y anticiparon que la semana completa estará marcada por acciones de lucha y visibilización de la situación crítica que atraviesan las casas de estudio.