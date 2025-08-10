La seguridad en el transporte público se convirtió en una preocupación creciente para pasajeros y trabajadores del sector. Si bien la mayoría de los viajes se realizan con normalidad, no son pocos los episodios en los que personas alteradas, agresivas o armadas generan situaciones de riesgo dentro del transporte público. Estas situaciones no sólo afectan la tranquilidad de los usuarios, sino que también exponen a los choferes y al personal a escenarios de violencia que, en muchos casos, requieren intervención inmediata.

En muchas ocasiones, una comunicación oportuna con la policía permite que los efectivos lleguen a tiempo y logren reducir a quienes protagonizan conductas amenazantes.

En este contexto, el pasado sábado 9 de agosto por la noche, un hombre de 31 años fue detenido tras amenazar con un arma blanca a dos pasajeros en el interior de un transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia.

Horror en Comodoro: ahorcaron, golpearon con un arma y le robaron a un joven en el barrio San Cayetano

El hecho ocurrió en la avenida Tehuelches, a la altura de una farmacia. Según informó la policía, una empleada del sector comercial dio aviso al personal policial luego de que el micro se detuviera en plena calle para solicitar asistencia.

Al subir al colectivo, el conductor indicó que un hombre en la parte trasera del vehículo estaba amenazando a dos personas con un cuchillo. El sujeto fue rápidamente reducido por los efectivos y trasladado a la dependencia policial.

En el lugar intervino personal de Criminalística, que secuestró un arma blanca de 22 cm de hoja con mango de plástico negro. Se dio intervención a la Fiscalía de Turno y a la Oficina Judicial correspondiente.

Cumplió 5 años de prisión, quedó libre en junio y ahora lo arrestaron por robar con un inhibidor

UN MENOR DE 15 AÑOS ROMPÍO EL VIDRIO DE UNA CONCESIONARA Y LO ATRAPARON LLEVÁNDOSE UNA MOTO

Este domingo 10 de agosto a las 07:45 horas, personal policial detuvo a un adolescente de 15 años tras ser sorprendido llevandose una moto eléctrica de un local comercial ubicado en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y calle Scocco, en el barrio Centro.

La situación fue advertida por un chofer de colectivo que observó movimientos sospechosos en el comercio y pudo avisar a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en el cristal de la puerta de ingreso y divisaron al menor trasladando a pie una motocicleta modelo CX-26.

Robo, persecución y agresión: motochorros fueron atrapados tras intentar evadir a la policía en Chubut

El adolescente fue demorado en el lugar y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, al área de Asesoría de Familia y al Juzgado Penal de Turno. Tras corroborarse su edad, se dispuso su entrega a sus padres. En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes.

Con información de la policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR