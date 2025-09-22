Este sábado al mediodía, la zona del Puente 83 en Fernández Oro fue escenario de un grave episodio de violencia entre dos familias con un conflicto de larga data. El enfrentamiento incluyó insultos, piedrazos y daños a viviendas y vehículos, motivando la intervención de la Comisaría N.º 26 y Seguridad Vial de Cipolletti.

Testigos relataron que al menos cuatro patrulleros participaron del operativo, con efectivos que incluso corrieron sobre los techos de varias casas para contener la situación. Según fuentes policiales, la magnitud del conflicto requería una acción inmediata para evitar que la disputa escale a agresiones físicas graves.

Daños materiales y denuncias cruzadas

Durante el enfrentamiento, uno de los integrantes de las familias comenzó a lanzar piedras, provocando la rotura del vidrio de un vehículo, mientras que desde la otra parte respondieron con el lanzamiento de piedras que rompieron la ventana de la vivienda en conflicto.

Los incidentes generaron denuncias cruzadas por daños a la propiedad, que ya fueron ingresadas en la Fiscalía de Cipolletti. La autoridad judicial tomó intervención para investigar el origen del conflicto y determinar responsabilidades.

El comisario Miguel Elifonso señaló que el personal actuó rápidamente para evitar que los incidentes escalen, dadas las tensiones históricas entre las familias involucradas. Por el momento, no se reportaron heridos de gravedad ni detenidos, aunque la investigación continúa y no se descartan imputaciones en los próximos días.