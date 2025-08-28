Un violento episodio se produjo en plena Ruta Nacional 22, a la altura de General Roca, donde un enfrentamiento entre tres hombres terminó con un herido de bala y dos detenidos. El hecho ocurrió a plena luz del día, en inmediaciones del cruce con la calle Humberto Canale, en el sector sudoeste de la ciudad, y generó preocupación por la magnitud del ataque en una de las vías más transitadas de la región.

Según informaron medios locales, la víctima, un joven que recibió un disparo en el abdomen, fue trasladada de urgencia al hospital local en un vehículo particular. Allí fue intervenido quirúrgicamente y, hasta el cierre de esta edición, su estado era reportado como grave.

El desarrollo del hecho

Testigos registraron la escena con sus celulares, y las imágenes se viralizaron en minutos en redes sociales. En ellas se observa el momento posterior a la agresión, en un contexto de gran circulación vehicular.

De acuerdo con las primeras versiones, la disputa habría surgido de viejos conflictos entre los involucrados. Dos hermanos, de 20 y 22 años, se cruzaron con la víctima en el lugar y comenzaron una discusión que derivó en un forcejeo. En medio de la pelea, uno de ellos extrajo un arma de fuego y disparó a corta distancia contra el joven, ocasionándole la grave herida.

El operativo policial

Tras el ataque, los agresores escaparon en un vehículo. La Policía, a través del Destacamento Especial 177 del barrio Chacramonte y con apoyo de la Unidad 48 de Mosconi, inició un operativo cerrojo que permitió localizarlos en la zona norte de la ciudad, sobre la calle El Ceibo. Allí fueron detenidos los dos presuntos responsables del ataque.

Además, se investiga la participación de un tercer hombre que habría acompañado a los agresores en la huida. La Policía continúa con los trabajos de búsqueda para dar con este sospechoso y el vehículo utilizado.

El Gabinete de Criminalística realizó peritajes en la escena del ataque, relevando elementos de interés para la causa. La Justicia mantiene bajo arresto a los dos jóvenes detenidos, mientras se espera la evolución del estado de salud del herido.