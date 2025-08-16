Este sábado por la tarde tuvo lugar la fecha 22 de la Primera B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, destacándose un encuentro apasionante y cargado de emociones entre Nueva Generación y Deportivo Roca, que terminó en un picante empate 3 a 3 en la cancha de Roca.

El partido comenzó con un Deportivo Roca que arriesgaba todas sus cartas para mantenerse en la pelea por el campeonato, buscando no perderle la pisada al líder Rada Tilly. En un encuentro muy parejo, Roca encontró su fuerza ofensiva en Matías Cuyul, quien anotó dos goles, y en Maximiliano Heredia, que aportó un tanto más.

Por su parte, Pablo Amaya fue la gran figura de Nueva Generación al anotar un triplete que sostuvo la esperanza del albinegro en el partido. Pese a la emoción y la alta carga futbolística mostrada, la jornada terminó empañada por un hecho violento que sorprendió a todos los presentes. Según pudo conocer Pasta de Campeón, el conflicto se desató en el vestuario cuando un jugador de Nueva Generación habría dañado un vidrio dentro de las instalaciones. Esta situación desencadenó un conflicto que se extendió en las instalaciones del predio de Roca. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ