Un hecho grave y preocupante sacudió el barrio 25 de Mayo de Caleta Olivia esta semana, cuando un hombre de 47 años, detenido bajo la acusación de abusar sexualmente de su hijastra de sólo 7 años, fue brutalmente agredido a golpes por un grupo de presos dentro del sector de calabozos de la Comisaría Segunda.

El caso salió a la luz luego de una denuncia realizada por la madre de la niña, una joven de 28 años que, tras sorprender al acusado abusando de la menor en presencia de sus hermanas, no dudó en solicitar la intervención policial para proteger a sus hijos y hacer justicia. El terrible suceso ocurrió dentro del domicilio familiar, ubicado en la calle Legisladores.

DESCUBRIMIENTO, DENUNCIA Y DETENCIÓN

Según informaron fuentes oficiales y medios locales, todo comenzó cuando un hombre efectuó un llamado telefónico a la Comisaría Segunda solicitando ayuda inmediata debido a una situación de violencia intrafamiliar en su vivienda. Al arribar al domicilio, el personal policial entrevistó a la mujer denunciante, quien relató con detalles lo ocurrido y la gravedad del abuso sexual contra su hija menor.

Por seguridad y asesoramiento, la mujer fue trasladada de inmediato a la Comisaría de la Mujer, donde pudo formalizar la denuncia correspondiente, recibir contención y asesoramiento jurídico. Paralelamente, el hombre acusado fue arrestado y llevado a la misma dependencia policial.

Por protocolo, debido a la naturaleza de la acusación, el detenido fue alojado en el sector de celdas judiciales, separado del resto de los presos, con el objetivo de preservar su integridad física y evitar posibles represalias o conflictos internos.

Sin embargo, en las horas posteriores, la situación se tornó gravísima: durante la madrugada del martes, los policías de guardia fueron alertados por fuertes gritos y ruidos provenientes de los calabozos. Al acudir rápidamente al lugar, hallaron al acusado siendo atacado violentamente por varios internos del penal.

EL BRUTAL ATAQUE AL PRESUNTO ABUSADOR Y SUS CONSECUENCIAS

La intervención policial fue inmediata. Los agentes lograron poner fin a la golpiza y evacuar al hombre lesionado para brindarle asistencia médica. La médica de turno examinó al agresionado, quien presentó distintas lesiones pero -según el parte oficial- sólo se constataron heridas leves, en contraste con la brutalidad del ataque.

Durante la inspección, los uniformados detectaron que las condiciones de seguridad del calabozo 3, donde estaba alojado el detenido, habían sido vulneradas: tanto el pasador como el candado mostraban signos claros de haber sido forzados, lo que permitió a los internos acceder a la celda y llevar a cabo el ataque.

A raíz de este suceso, las autoridades policiales solicitaron la intervención de Infantería para realizar un ingreso controlado al sector y proceder a la evacuación y revisión de todos los detenidos alojados en dichos calabozos. Además, se efectuó una exhaustiva requisa en la ropa de los presos y en las celdas, aunque no se hallaron objetos que pudieran aportar a la investigación ni que justificaran cómo fue posible vulnerar el sistema de seguridad.

Las autoridades policiales y judiciales están trabajando intensamente para esclarecer las circunstancias que rodean tanto el presunto abuso sexual infantil como el violento ataque contra el detenido.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR