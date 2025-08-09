Un violento episodio ocurrió este sábado por la mañana en un local bailable ubicado sobre la Avenida Rivadavia, cuando un joven de 20 años agredió a un empleado del lugar, quien resultó con lesiones visibles. El agresor fue aprehendido in fraganti por personal policial que realizaba recorridas preventivas en la zona.

Según el parte policial, el hecho sucedió alrededor de las 04:34 horas, cuando personal policial fuealertado por seguridad del local. Al llegar, observaron que guardias privados sacaban del establecimiento a un joven de 20 años.

La víctima, de 23 años y empleado policial fuera de servicio, presentaba un pómulo derecho inflamado y marcas de golpes en el rostro. El agresor habría propinado varios puñetazos sin motivo aparente

De inmedaito, el sospechoso fue aprehendido por lesiones (art. 89 CP). En el caso intervino MPF Dr. Wilton Delgado, Oficina Judicial Dra. Agostina Huaiquil y Jueza Penal Dra. Lilian Bórquez