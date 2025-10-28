Este martes 28 de octubre se llevó adelante una audiencia de apertura de investigación, celebrada en la sala de audiencias N.º 1 de la Oficina Judicial de la localidad de Sarmiento. Allí se formalizó la investigación contra Dylan Samir Oringo, de 21 años, imputado como presunto autor del delito de lesiones leves en dos hechos distintos.

En la jornada participaron el juez Ariel Quiroga; la procuradora Lucina Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi en representación de la fiscalía. En tanto, el imputado contó con la asistencia de la defensora pública y también estuvo presente Sofía Daniela Maestro, abogada adjunta de la Asesoría de Familia e Incapaces.

Según consta en el legajo del caso, el primer episodio ocurrió el 3 de julio de 2025, cuando Oringo atacó físicamente a un adolescente en el playón deportivo del barrio “Progreso”, atacándolo a piñas y patadas, que le causaron lesiones de carácter leve.

El segundo incidente se registró el 5 de julio durante una fiesta de cumpleaños en el quincho del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SITRAVICH). Tras el evento, el imputado intentó reingresar al lugar y, ante la negativa de los organizadores, tomó un vidrio del suelo y agredió a una joven, provocándole una herida cortante en el antebrazo izquierdo.

De esta manera, Quiroga autorizó el inicio de la investigación preparatoria de juicio y estableció un plazo de seis meses para que las fiscales Coppini y Bernardi concluyan sus tareas.

La investigación continuará su curso mientras las autoridades judiciales recopilan pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad de Oringo en ambos hechos.

Crimen de Playa Magagna: imputaron solo a uno de los dos detenidos y lo liberaron bajo condiciones

Los detenidos por el crimen de Mario Giannobili, cuyo cuerpo fue hallado maniatado en Playa Magagna, quedaron en libertad este lunes, luego de una audiencia de apertura de investigación realizada en Rawson. Uno de ellos deberá cumplir con medidas de restricción.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la jueza de garantías Eve Ponce resolvió que uno de los sospechosos, identificado como César Fresco, que trabaja como capitán de barco, deberá asistir periódicamente a la comisaría de Playa Unión, no salir de la provincia y notificar a la Prefectura Naval Argentina acerca de sus salidas a navegar. El segundo imputado, identificado como F.C., empleado de un supermercado, quedó en libertad.

Los fiscales, con muchas evidencias recogidas tras los allanamientos del fin de semana, habían solicitado la prisión preventiva para ambos por el plazo procesal de seis meses, teniendo en cuenta la gravedad del caso y el tipo de delito que se está investigando. Sin embargo, la jueza Ponce solo abrió la investigación para uno de los imputados.

Tras las declaraciones de los detenidos, la audiencia continuó por dos horas más sin que se habilitara el reingreso de los periodistas y comunicadores. Solo se conoció la resolución de la jueza Eve Ponce, que dispuso la libertad para F.C. y las restricciones ambulatorias para Fresco.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR