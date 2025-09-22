Los casos de violencia de género dejan en evidencia las serias dificultades que afrontan las víctimas para contar lo que les pasa y pedir ayuda.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) remarcaron que muchas veces las mujeres “quedan atrapadas en un ciclo de violencia, inmovilizadas por la dependencia, el miedo y la confusión”.

Por otra parte, agregaron: “Durante la relación atraviesan periodos de explosiones violentas, seguidos por otros de calma y arrepentimiento. El agresor genera dependencias que se vuelven la trampa para no salir. La familia, los amigos, los conocidos son quienes pueden detectar los cambios, alertarse y buscar ayuda. Romper el aislamiento es la primera medida de protección”.

¿Cómo detectar situaciones de violencia de género?

La violencia de género puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo:

Violencia física: golpes, patadas, empujones, etc.

Violencia emocional: insultos, humillaciones, amenazas, etc.

Violencia sexual: agresiones sexuales, acoso, etc.

Violencia económica: control sobre los recursos financieros, privación de la libertad económica, etc.

Algunos signos que pueden indicar violencia de género incluyen:

Cambios en el comportamiento o estado de ánimo de la víctima.

Lesiones físicas inexplicables o recurrentes.

Dificultad para tomar decisiones o actuar de manera independiente.

Aislamiento social o falta de contacto con amigos, familiares e instituciones.

Cambios en la apariencia o higiene personal.

¿Qué hacer en caso de detectar una situación de violencia de género?

Si sospechas que alguien está experimentando violencia de género, es importante actuar con sensibilidad y cuidado.

Escuchá a la víctima sin juzgarla y confiá en su relato.

Ofrecé apoyo emocional y práctico, como por ejemplo ayudarla a encontrar recursos o servicios que puedan llegar a ella y asistirla.

Concurrí vos mismo a un servicio de apoyo institucional (Organismos de la Red Interinstitucional Local—Oficinas de Género, Comisaría de la Mujer, hospital, SAVD).

¿Cuándo y quiénes pueden denunciar?

La denuncia es crucial en situaciones de violencia de género porque permite evaluar riesgos, activar medidas de protección y asistencia para las víctimas. Al denunciar, se pueden interrumpir los ciclos de violencia y evitar casos extremos como el femicidio.

Pueden denunciar:

La víctima misma.

Un familiar, amigo o vecino de la víctima.

Un profesional que haya tenido contacto con la víctima, como un médico o un trabajador social.

Cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.

La denuncia puede hacerse en:

Comisarías de la Mujer.

Fiscalía.

Llegar a la víctima es difícil, ya que la misma está atrapada en un ciclo de violencia, negándose muchas veces a la ayuda. En estos casos resulta fundamental dar aviso a los organismos de apoyo para diseñar una estrategia de acercamiento y un plan colaborativo de auxilio.

En Lago Puelo funciona la red interinstitucional, donde distintos organismos buscan abordar las problemáticas de violencia de manera conjunta a través de protocolos de actuación colaborativa, los que permiten llegar a la víctima y brindarle apoyo, asesoramiento y acompañamiento de manera temprana y segura.

Organismos y organizaciones que forman parte de la Red

Departamento de Diversidad y Género de la Municipalidad de Lago Puelo.

Hospital Rural Lago Puelo: equipo de Trabajo Social y Salud Mental.

SPD: Servicio de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes.

ETI: Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial.

SAVD: Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Comisaría de la Mujer.

Socorro Rosa Comarca Andina.

Ni Una Menos Lago Puelo.

Biblioteca Popular de Lago Puelo.

Junta Promotora Isla Sur.

Club Social y Deportivo Frontera — Lago Puelo.

Secretaría de Género y Diversidad, ATE Comarca Andina.

¿Cuál es el rol de la Fiscalía?