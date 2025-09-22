Violencia de género: todo lo que tenés que saber para poder ayudar a una víctima
El Ministerio Público Fiscal detalló cómo detectar situaciones violentas y qué hay que hacer para denunciarlas
Los casos de violencia de género dejan en evidencia las serias dificultades que afrontan las víctimas para contar lo que les pasa y pedir ayuda.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) remarcaron que muchas veces las mujeres “quedan atrapadas en un ciclo de violencia, inmovilizadas por la dependencia, el miedo y la confusión”.
Por otra parte, agregaron: “Durante la relación atraviesan periodos de explosiones violentas, seguidos por otros de calma y arrepentimiento. El agresor genera dependencias que se vuelven la trampa para no salir. La familia, los amigos, los conocidos son quienes pueden detectar los cambios, alertarse y buscar ayuda. Romper el aislamiento es la primera medida de protección”.
¿Cómo detectar situaciones de violencia de género?
La violencia de género puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo:
- Violencia física: golpes, patadas, empujones, etc.
- Violencia emocional: insultos, humillaciones, amenazas, etc.
- Violencia sexual: agresiones sexuales, acoso, etc.
- Violencia económica: control sobre los recursos financieros, privación de la libertad económica, etc.
Algunos signos que pueden indicar violencia de género incluyen:
- Cambios en el comportamiento o estado de ánimo de la víctima.
- Lesiones físicas inexplicables o recurrentes.
- Dificultad para tomar decisiones o actuar de manera independiente.
- Aislamiento social o falta de contacto con amigos, familiares e instituciones.
- Cambios en la apariencia o higiene personal.
¿Qué hacer en caso de detectar una situación de violencia de género?
Si sospechas que alguien está experimentando violencia de género, es importante actuar con sensibilidad y cuidado.
- Escuchá a la víctima sin juzgarla y confiá en su relato.
- Ofrecé apoyo emocional y práctico, como por ejemplo ayudarla a encontrar recursos o servicios que puedan llegar a ella y asistirla.
- Concurrí vos mismo a un servicio de apoyo institucional (Organismos de la Red Interinstitucional Local—Oficinas de Género, Comisaría de la Mujer, hospital, SAVD).
¿Cuándo y quiénes pueden denunciar?
La denuncia es crucial en situaciones de violencia de género porque permite evaluar riesgos, activar medidas de protección y asistencia para las víctimas. Al denunciar, se pueden interrumpir los ciclos de violencia y evitar casos extremos como el femicidio.
Pueden denunciar:
- La víctima misma.
- Un familiar, amigo o vecino de la víctima.
- Un profesional que haya tenido contacto con la víctima, como un médico o un trabajador social.
- Cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.
La denuncia puede hacerse en:
- Comisarías de la Mujer.
- Fiscalía.
Llegar a la víctima es difícil, ya que la misma está atrapada en un ciclo de violencia, negándose muchas veces a la ayuda. En estos casos resulta fundamental dar aviso a los organismos de apoyo para diseñar una estrategia de acercamiento y un plan colaborativo de auxilio.
En Lago Puelo funciona la red interinstitucional, donde distintos organismos buscan abordar las problemáticas de violencia de manera conjunta a través de protocolos de actuación colaborativa, los que permiten llegar a la víctima y brindarle apoyo, asesoramiento y acompañamiento de manera temprana y segura.
Organismos y organizaciones que forman parte de la Red
- Departamento de Diversidad y Género de la Municipalidad de Lago Puelo.
- Hospital Rural Lago Puelo: equipo de Trabajo Social y Salud Mental.
- SPD: Servicio de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
- ETI: Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial.
- SAVD: Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente del Ministerio Público Fiscal.
- Comisaría de la Mujer.
- Socorro Rosa Comarca Andina.
- Ni Una Menos Lago Puelo.
- Biblioteca Popular de Lago Puelo.
- Junta Promotora Isla Sur.
- Club Social y Deportivo Frontera — Lago Puelo.
- Secretaría de Género y Diversidad, ATE Comarca Andina.
¿Cuál es el rol de la Fiscalía?
- Recepción y seguimiento de denuncias bajo protocolos específicos.
- Evaluación de riesgos y gestión de medidas para garantizar la seguridad de las víctimas.
- Acompañamiento a las víctimas a través del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).
- Es fundamental que las personas sepan que la denuncia es un paso importante para proteger a las víctimas y llevar a los agresores ante la justicia.