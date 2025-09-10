Un violento episodio sacudió en las últimas horas el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, donde un hombre denunció que su expareja incendió su vivienda como acto de venganza tras encontrarlo con su nueva novia.

El hecho generó alarma entre los vecinos y puso en evidencia una escalada grave de violencia doméstica con consecuencias materiales y emocionales para la víctima y su familia.

EL FEROZ INCENDIO Y LA VENGANZA

El incidente se produjo en una casa ubicada en el sector B-4 de Alto Comedero, cuando la mujer denunciada llegó sin previo aviso a la residencia de quien fuera su pareja.

Según relató el propio hombre a nuestro medio, en ese momento él se encontraba junto a su nueva novia y, para evitar cualquier confrontación o situación de violencia, decidió acompañarla a su casa.

Sin embargo, al regresar a su domicilio se encontró con una escena atroz: las persianas de madera de su casa estaban prendidas fuego y las llamas ya habían avanzado hacia el interior de la propiedad. El incendio alcanzó parte de un dormitorio, provocando daños considerables en un colchón y algunos muebles; aunque, por suerte, no hubo heridos, detalló TN.

Lejos de paralizarse ante el peligro, la víctima actuó con rapidez y logró evacuar a su familia que se encontraba en la vivienda, evitando así una tragedia mayor. Según su testimonio, el susto y la incertidumbre fueron enormes, pero la prioridad fue siempre salvaguardar la integridad física de quienes estaban con él.

De inmediato se comunicó con el 911 y, en cuestión de minutos, arribaron efectivos policiales y bomberos voluntarios, quienes trabajaron para controlar el fuego y evitar que se extendiera a casas linderas. Asimismo, personal especializado inició las investigaciones en el lugar para determinar el origen y las causas del incendio.

La víctima señaló expresamente a su expareja como responsable del incendio, afirmando que ella ya había ejercido amenazas previas hacia él. Este antecedente abre un contexto preocupante de violencia que ahora está bajo custodia judicial.

El caso quedó a cargo de la Unidad Regional Nº 7, coordinada por el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó una investigación profunda para esclarecer los hechos, identificar la dinámica precisa del ataque y definir responsabilidades legales.

QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y las personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

Tipos de violencia de género

⚠️ Violencia física: Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y feminicidios.

⚠️ Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

⚠️ Violencia sexual: Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.