Tres hombres fueron condenados por el homicidio de Jhoan de Dios Birke, ocurrido en Villa Regina en noviembre de 2024. El Tribunal Colegiado homologó los acuerdos alcanzados entre las partes y dictó las penas propuestas por la Fiscalía, la querella y las defensas.

Durante la audiencia, los tres imputados admitieron su responsabilidad en el crimen: uno fue condenado como autor del delito de homicidio simple, y los otros dos como partícipes necesarios.

El autor material recibió una pena única de 11 años de prisión efectiva, mientras que los partícipes secundarios fueron sentenciados a cuatro años de prisión cada uno.

Cómo ocurrió el homicidio en el recital

El hecho ocurrió la madrugada del 17 de noviembre de 2024, alrededor de la 1:30, en la plaza del barrio 25 de Mayo de Villa Regina, donde se desarrollaba un recital. De acuerdo con la acusación fiscal, los tres condenados se encontraban cerca del escenario cuando uno de ellos inició una discusión con la víctima.

En medio del altercado, el agresor apuñaló a Birke en el pecho, provocándole una herida punzopenetrante paracardiaca que le causó la muerte casi de inmediato. Tras el ataque, los otros dos hombres colaboraron en ocultar evidencias y huir del lugar, lo que derivó en su imputación como partícipes necesarios del homicidio.

Las pruebas que sostuvieron la acusación

Entre los elementos reunidos por la Fiscalía y la querella se incluyeron:

El certificado de defunción de la víctima.

El acta de procedimiento de la Comisaría Quinta.

El informe de autopsia del Cuerpo de Investigación Forense.

Allanamientos, entrevistas, rastrillajes con canes e imágenes de las cámaras de seguridad del 911.

Además, participaron activamente el Gabinete de Criminalística de Villa Regina y la División Judicial e Investigaciones, que lograron reconstruir la secuencia del ataque y la posterior huida de los implicados.