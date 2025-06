Vigilia por el femicidio de Antonella Aybar: "Vivió un infierno y no fueron siete años de un amor bello"

Este lunes por la noche, desde las 23:00 horas, se llevó a cabo una vigilia al pie del monumento El Gorosito, en Caleta Olivia, por el femicidio de Antonella Aybar, la joven de 23 años que fue asesinada por su pareja, Nicolás Moyano, el pasado 16 de mayo, quien posteriormente quitó su vida.

La familia convocó a una vigilia a través de una conferencia de prensa al conmemorarse 10 años de la primera marcha de “Ni Una Menos”. "Esta lacra humana jamás mereció tener una mujer a su lado como mi hija. Perdí un ser divino", sostuvo Mario Aybar, padre de Antonella.

En este marco, cuestionó que "los policías que llegaron al lugar son tan culpables, porque si ingresaban, quizás ella agonizaba o él estaba vivo y lo detenían", en referencia a las demoras para el ingreso a la vivienda que compartía la pareja tras el pedido de ayuda de la madre del femicida.

“No culpo a toda la fuerza, pero sí a esas doce personas que no cumplieron con su labor. Creo que estaban más apurados por irse a dormir que por hacer su trabajo”, agregó.

LA VIGILIA

La secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad de la Municipalidad de Caleta Olivia, Paola Ramos, participó de la vigilia la noche del lunes en el monumento al trabajador petrolero: “No solamente estamos a diez años de que surgió este movimiento al grito de “Ni una menos, vivas y libres nos queremos”, sino que estar con un femicidio en nuestra localidad, para todas las personas que trabajamos en nuestra Secretaría y que llevamos esta causa, es tremendamente horroroso”.

“El femicidio es la violencia más extrema que existe, consideró y mencionó que en el lugar “se encuentra la familia, la mamá, su hermano. Es un momento súper triste”.

“NO FUERON SIETE AÑOS DE UN AMOR HERMOSO”

Una amiga de Antonella participó de la conferencia de prensa previa a la movilización. Allí, aclaró que “no fueron siete años de un amor hermoso como lo pintaban”, expresó con dureza la mejor amiga de la joven que perdió la vida a manos de Nicolás Moyano (25), quien luego se suicidó.

Frente a los medios, relató que en 2019 Antonella le confesó a su grupo de amistades un hecho violento protagonizado por su pareja. “Como le comenté a la familia en su momento, nosotras como amigas supimos de un hecho de violencia que hubo, ella nos pidió que respetáramos su decisión y así lo hicimos; la verdad que me arrepiento“, indicó.

“De haber sabido que todo hubiese terminado en esto, creo que hubiese sido la amiga más pesada en aquel entonces, de decirle que termine con la relación; como ya le dije a la familia, lamento no haberlo comunicado a tiempo porque fue mucho tiempo y no me imagino todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo, mi amiga Anto vivió un infierno y no fueron siete años de un amor bello”.

EL BRUTAL RESULTADO DE LA AUTOPSIA

La Vanguardia Noticias accedió a la autopsia que reveló un cuadro estremecedor: Antonella sufrió un “homicidio por múltiples lesiones de arma blanca, en contexto de overkill”, es decir, una cantidad excesiva de heridas que exceden lo necesario para causar la muerte.

El femicida la puso en estado de indefensión con golpes de puño en cráneo y rostro, además de estrangularla durante al menos dos minutos, y luego la apuñaló múltiples veces, con heridas en cráneo, rostro, cuello y tórax superior.

El informe forense indica que la joven murió tras una agonía lenta por paro cardiorrespiratorio traumático debido a shock hipovolémico por múltiples lesiones de arma blanca que afectaron grandes vasos del cuello y pulmón. Nicolás Moyano se suicidó asestándose un corte certero en la yugular, lo que le causó la muerte inmediata.

Los peritos sugieren que Moyano pudo haber actuado bajo el “síndrome de Amok”, una explosión súbita y salvaje de rabia que lleva a ataques indiscriminados hasta que el agresor es detenido o se suicida. Esta conducta suele estar asociada a acumulación previa de frustraciones y humillaciones, que en este caso se tradujo en una violencia extrema y fatal.

Además, se confirmó que se usaron al menos dos armas blancas con hojas monocortantes de diferente tamaño, lo que evidencia la brutalidad del ataque.