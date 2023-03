Más de 200 efectivos se hicieron presentes el martes por la mañana en la toma de tierras en barrio Próspero Palazzo. Hubo corridas, disparos, tres detenidos, y cinco efectivos que resultaron heridos durante el desalojo de las tomas de tierras en el predio.

Un grupo de ocupantes decidió mantener una vigilia al costado de la Avenida Juan José Paso a la espera de una respuesta positiva para que les cedan los terrenos. Se trata de 130 familias de barrio Palazzo y más de 100 de Standard que piden esos terrenos para construir su vivienda.

“Estamos todavía acá esperando una respuesta positiva para que nos den estos terrenos. Somos argentinos, gente joven que quiere tener su terreno y que no nos da la plata para pagar un alquiler. Nosotros estamos acá desde el viernes”, afirmó Anahí Velásquez en diálogo con ADNSUR.

“Estamos cansados de que nos prometan porque para una elección nos dijeron “van a tener su terreno, pero trabajen para nosotros”, y muchos fuimos autoridades de mesa, fiscales. Pero seguimos esperando”, lamentó.

Sobre los enfrentamientos que se produjeron el martes por la mañana durante el desalojo, dijo que “nosotros no fuimos al ataque, ellos vinieron a atacar. A mí me golpearon y me tiraron gas pimienta".

“Nosotros no tenemos problema si nos dicen que hay que pagar impuestos y todo como corresponde, pero que lleguemos a un acuerdo concreto”, señaló y mencionó que esos terrenos serían del IPV.

La mujer indicó que a muchas de las familias que piden los terrenos no les alcanza para poder alquileres. “Tengo que pagar un alquiler de 60 mil pesos, mi bebé que tiene una discapacidad pulmonar y que tiene que ser operado. No me da la plata para pagar un alquiler, e ir a Buenos Aires”, contó a ADNSUR.

Finalmente, aclaró que se quedarán en el lugar, al costado de los terrenos sobre Avenida Juan José Paso, sin afectar el tránsito vehicular y a la espera de una respuesta positiva.