Personal policial de la Comisaría de Gaiman interceptó una camioneta que transportaba carne de 26 guanacos faenados, en el marco de un procedimiento por infracción a la Ley de Caza, Flora y Fauna Silvestre.

Durante tareas preventivas en la zona de chacras, agentes que recorrían la Ruta Provincial N°25 entre Dolavon y Gaiman observaron una camioneta Ford F-100 color verde que circulaba en dirección a Trelew. En la tapa de la caja del vehículo se notaban manchas presumiblemente hemáticas, lo que motivó que los efectivos le indicaran al conductor que se detuviera en la banquina para una inspección más detallada.

Al identificar al hombre y revisar la camioneta, los policías constataron a simple vista que en la caja había varias bolsas de nailon negro que contenían carne de guanaco. Además, la ropa y el calzado del conductor estaban manchados, lo que reforzó la sospecha. El hombre reconoció en el momento que venía de cazar y que tenía en su poder un arma de fuego registrada y habilitada.

Bajo custodia, fue trasladado a la dependencia policial para continuar con el procedimiento. En presencia de personal de Criminalística y un testigo, se revisó el interior del vehículo y se halló un arma larga calibre .223 marca Horizon, con mira telescópica Shilba 2.5 y bípode. Estaba en una funda negra, sin cargador ni munición en recámara. El arma fue secuestrada tras las pericias fotográficas correspondientes.

En la caja de la camioneta se encontraron aproximadamente 15 bolsas negras y rojas con unos 700 kilos de carne de guanaco, entre lomos, cuartos y paletas, correspondientes a alrededor de 26 animales faenados. Dado el fuerte olor que emanaba y por no ser apta para consumo, la carne fue incinerada.

Se dio intervención al director de Flora y Fauna Silvestre, Fernando Bersano, quien dispuso que se eleve el acta de infracción correspondiente y se verifique la documentación vinculada al arma de fuego. La diligencia fue supervisada por el jefe y el segundo jefe de la Comisaría de Gaiman.

El procedimiento se enmarca en los controles que realiza la Policía del Chubut para combatir la caza furtiva y el tráfico ilegal de carne silvestre, una práctica que tiene fuerte impacto sobre la fauna autóctona, particularmente el guanaco, especie protegida por la legislación provincial.