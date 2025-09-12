Viento Blanco: los acusados de traficar 20 kilos de cocaína quedarán detenidos en sus casas

El operativo Viento Blanco fue uno de los procedimientos más importantes de los últimos tiempos en Comodoro. Tras una investigación de cinco meses, se secuestraron 20 kilos de cocaína de máxima pureza, con el sello de un temible clan narco. Durante los allanamientos fueron arrestados cuatro sospechosos, quienes este viernes quedaron detenidos bajo prisión preventiva.

La decisión fue tomada por la jueza de garantías Eva Parcio de Seleme, quien rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por los fiscales federales Andrea Whity y Theodoro Nürnberg.

Fuentes judiciales adelantaron a ADNSUR que apelarán la decisión y solicitarán la realización de una audiencia de revisión en las próximas horas. “Si pasa el fin de semana, se pone en riesgo la investigación”, afirmaron.

Hay que recordar que, por el tipo de delitos involucrados, tratándose de tráfico de drogas duras, como se cataloga a la cocaína, el mínimo de la pena en expectativa es de 4 años y el máximo, de hasta 15 años de prisión.

Por lo pronto, se formalizó la investigación y la novedad que podría surgir en las próximas horas es la audiencia de revisión, para disponer la prisión preventiva y evitar el riesgo de los involucrados.

De hecho, si bien hubo cuatro demorados en un primer momento, hay un quinto involucrado que está declarado prófugo y es buscado por las autoridades policiales que intervienen en el operativo.

20 kilos de cocaína, armas, dinero y cuatro detenidos

Tras cinco meses de una exhaustiva investigación, la Policía del Chubut concretó este jueves un fuerte golpe al narcotráfico con el secuestro de 20 kilos de cocaína, valuada en unos 600 millones de pesos, la detención de cuatro individuos además del secuestro de armas, un millón de pesos, dólares y otras monedas, balanzas de precisión y cuatro vehículos.

La investigación se inició en mayo, tras corroborar una denuncia sobre dos hombres que se dedicarían a la venta de sustancias del tipo prohibidas en distintas viviendas del barrio Stella Maris de la ciudad petrolera.

Durante las tareas de pesquisas se advirtió además que estas personas se vinculaban con otro individuo domiciliado en barrio LU4 quien se abastecía de droga de los denunciados primero y la revendía bajo la modalidad delivery.

En ese marco es que se llevaron a cabo vigilancias desde puntos fijos y exhaustivos seguimientos; a raíz de los cuales desde la Unidad Fiscal se gestionaron ante el Juez Federal de turno, órdenes de allanamiento, registros vehiculares y secuestros; junto a detenciones.

Lo que más llamó la atención durante los procedimientos fue que la cocaína incautada tenía un selló característico que marca a la droga como proveniente del cartel liderado por Reinaldo Delfín Castedo, apodado “El Patrón del Norte, uno de narcos más importantes del país.