Las imágenes son impactantes. Muestran a una chica rodeada por varias personas, atacada a golpes. Los detalles de contexto vuelven al episodio aún más aberrante: entre las agresoras se encuentra una mujer de 37 años, madre de una compañera de colegio de la víctima.

En las últimas horas se difundió un video registrado por un testigo del hecho, ocurrido el miércoles 10 de septiembre en la puerta de la Escuela N.º 750 de Puerto Madryn. La mujer fue demorada y acusada de golpear a una adolescente de 14 años.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la mujer se acercó al establecimiento educativo, ubicado en la calle Gales, y realizó el violento ataque ante la presencia de testigos, que lo registraron en sus teléfonos celulares.

Según la investigación, dos adolescentes se enfrentaban en una pelea a la salida del colegio. La madre de una de ellas, en lugar de intervenir para detener el conflicto, sostuvo la mochila de su hija y luego golpeó directamente en el rostro a la otra menor, quien sufrió lesiones en la cara.

La funcionaria de fiscalía Natalia González formuló cargos contra la mujer por lesiones leves agravadas con alevosía y solicitó la imposición de medidas cautelares por seis meses.

La jueza María Alejandra Hernández dispuso una prohibición de acercamiento de tres meses respecto de la víctima, su familia y la escuela donde ocurrió el hecho. Mientras tanto, continúa la investigación.

Para la decisión, la magistrada tuvo en cuenta que la imputada cuenta con un antecedente condenatorio por tentativa de homicidio, por lo que la eventual pena sería de cumplimiento efectivo.