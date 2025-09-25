Viajó a la cordillera para robar, regresó a Comodoro y terminó condenado: el historial del peligroso ladrón

El miércoles 23 de octubre de 2024 se produjo un violento robo en una vivienda de Trevelin que terminó con la condena firme y expedita en menos de un año del principal acusado, Héctor Miguel Remolcoy.

Esta semana, la Fiscalía de Comodoro Rivadavia cerró la investigación que culminó con la condena a tres años y ocho meses de prisión efectiva para Remolcoy, quien además fue declarado reincidente por cuarta vez, una condición que le impedirá acceder a beneficios como la libertad condicional.

Sus dos cómplices, ya condenados en instancias anteriores, también participaron en el hecho y perdieron el vehículo con el que llegaron a la zona para cometer el ilícito, ordenando la justicia su decomiso.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

UN ASALTO VIOLENTO EN UNA VIVIENDA DE TREVELIN

Aproximadamente a las 10:00 de la mañana, tres delincuentes utilizaron una camioneta para acercarse al domicilio de la víctima en Trevelin, estacionando el vehículo a tan solo una cuadra de la propiedad.

Uno de ellos se quedó en el rodado, mientras que los otros dos ingresaron a la casa forzando la puerta trasera. Todos vestían prendas oscuras, con mangas largas, gorras, capuchas y sus rostros semicubiertos, lo que denotaba una planificación precisa del modus operandi.

Los dos asaltantes permanecieron cerca de diez minutos dentro de la vivienda, hasta que la propietaria regresó de sus actividades. En ese momento, los delincuentes la sorprendieron, le hicieron señas para que mantuviera silencio y la trataron con violencia, exigiendo que les entregara dinero y amenazándola para que no los mirara. Bajo el temor provocado, la mujer entregó sus ahorros, mientras los hombres sustraían otros elementos de valor.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN EN COMODORO RIVADAVIA

Tras el hecho, los tres asaltantes huyeron inmediatamente del lugar. El fiscal a cargo, Fidel González, junto con el procurador de fiscalía, Carlos Cavallo, iniciaron la investigación con rapidez para dar con los responsables. En menos de cinco días, se logró identificar a los tres ladrones y se produjo la detención de Remolcoy y sus cómplices en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Desde ese momento, Remolcoy quedó detenido en prisión preventiva sin derecho a libertad, dado el peligro procesal y su condición de reincidente destacada por la justicia. La causa avanzó sin dilaciones hasta la aceptación de juicios abreviados por parte de los imputados, proceso mediante el cual Remolcoy fue condenado a cumplir tres años y ocho meses de prisión efectiva.

Terror y pánico en Comodoro: un colectivo se habría quedado sin frenos y chocó contra varios autos

Además de la condena penal, el tribunal ordenó la confiscación del vehículo utilizado para trasladarse a la cordillera y ejecutar el robo. Mientras tanto, Remolcoy deberá cumplir íntegramente su pena en prisión, sin acceso a beneficios mientras permanezca la condición de reincidencia. Sus cómplices ya enfrentaron sanciones en etapas anteriores del caso.

VIOLENTOS ROBOS MILLONARIOS EN COMODORO Y SANTA CRUZ

En febrero de 2020, Héctor Miguel Remolcoy protagonizó un millonario robo en un departamento de Comodoro Rivadavia.

En aquella ocasión, el ladrón se hizo presente a bordo de un automóvil Chevrolet Astra en el complejo habitacional Malvinas Argentinas, se dirigió a un departamento y se introdujo en una vivienda. Una vez allí, se apoderó de una importante cantidad de dólares, relojes y objetos varios, para luego darse a la fuga en el mismo automóvil. La víctima fue un médico.

Encontraron muerto en un barranco del barrio Padre Corti a un hombre que estaba desaparecido

Sin embargo, su historial delictivo contaba con un grave hecho en diciembre de 2011, cuando Remolcoy, junto a otras tres personas, asaltaron a punta de pistola las oficinas de la concesionaria Fiat, ubicadas en la esquina de Béccar y Gregores de Río Gallegos y se llevaron unos 400.000 pesos en efectivo.

La policía logró detener a tres de los ladrones. Sin embargo, Remolcoy escapó a Comodoro Rivadavia y fue detenido en esa ciudad. En esa época tenía 28 años. Por ese hecho, el hombre fue llevado a juicio y condenado. Sin embargo, al recuperar su libertad volvió a delinquir.