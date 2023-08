Viajó a Bariloche para disfrutar las vacaciones, desapareció y lanzaron una búsqueda a nivel nacional

Este miércoles, la justicia y la policía de San Carlos de Bariloche buscan intensamente a una mujer oriunda de La Plata que desapareció cuando disfrutaba de sus vacaciones en la mencionada localidad patagónica.

Se trata de Damiana Solange Guldriz, de 33 años, quien fue vista por última vez el pasado lunes por la mañana en el hostel donde se alojaba, en esa ciudad rionegrina.

La denuncia por la desaparición de la mujer la radicó el dueño del hostel Nina ante la comisaría segunda de Bariloche, y el caso es investigado por el fiscal Carlos Sosa Luckman. Damiana estaba alojada en un hostel de calle Tiscornia y se retiró el lunes a las 10 de la mañana, pero no regresó a pasar la noche, siendo que sus pertenencias quedaron en el establecimiento.

Por lo que estimaron las autoridades, la joven es de contextura física delgada y mide 1,65 metros. Tiene tez blanca, ojos claros marrones y utiliza lentes, aunque no se sabe a ciencia cierta cómo vestía al momento en que se retiró del lugar.

El desgarrador testimonio de su mamá

Los familiares y amigos de Damiana viven un infierno, ya que no logran dar con su paradero. “Necesito que se movilicen para encontrarla”, fueron las desgarradoras palabras que emitió Mónica, su madre.

“Mi hija se fue a pasar unos días a Bariloche. Hizo una excursión por San Martín de Los Andes el día domingo. El lunes tenía libre y a las 8.50 horas me avisa que se va a pasear . Le digo que disfrute lo más que pueda y, desde ese momento, no sé nada más de ella”, relató al medio ANB.

“Cuando pasaron las horas y veía que no me podía comunicar con Damiana, llamé al hostel para consultar si estaba ahí y me dijeron que no. Fueron a chequear el cuarto donde se alojaba y sus pertenencias estaban allí, sin embargo, no dio información hacia donde se dirigía cuando salió esa mañana del lugar”, aseguró.

Esta tarde, los padres de Damiana, Mónica y Walter, llegarán a Bariloche para continuar con la búsqueda de su hija. “Pudo haber salido a caminar sola a algún Parque. Por favor, necesito que, aunque sea, alguien me diga que la vio”, concluyó.

Cualquier información que se pueda aportar sobre su paradero o alguna circunstancia relacionada con su desaparición, se pueden comunicar al celular de la Unidad Fiscal, 2944-936481, al 911 o con la sede policial más cercana.