Los controles vehiculares son una herramienta clave para reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normativas de tránsito. Estos operativos, realizados tanto en calles urbanas como en rutas nacionales y provinciales, permiten a las fuerzas policiales detectar infracciones como la falta de documentación obligatoria, la circulación sin seguro, licencias vencidas o incluso vehículos con pedido de secuestro.

Durante estas inspecciones, muchos conductores intentan evitar el control para eludir multas o sanciones, lo que suele derivar en maniobras imprudentes o actitudes llamativas. Un caso reciente ilustra esta situación: un motociclista quiso evadir un control policial, pero su reacción posterior sorprendió a los efectivos y terminó con él demorado.

El pasado lunes 11 de agosto por la noche, un hombre de 54 años fue demorado durante un operativo de control de tránsito en Trelew, luego de protagonizar un episodio de resistencia e insultar al personal policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:10 horas, en un control vehicular ubicado en Oris de Roa, casi Avenida 25 de Mayo. Según el informe policial, el conductor de una motocicleta Honda de 150 cc fue ordenado para que detuviera su marcha, pero intentó esquivar el control, estacionando varios metros más adelante del punto indicado.

Al ser abordado por los efectivos, se le solicitó la documentación correspondiente, pero no pudo acreditar el seguro vigente del vehículo. Durante la intervención, el hombre insultó a una agente femenina y se negó a colaborar.

Dado que no cesaba en su conducta, se solicitó apoyo de otros móviles policiales. Al llegar más efectivos al lugar, el conductor comenzó a filmar el procedimiento con su teléfono celular, a pesar de que se le informó que no tenía autorización para hacerlo.

Finalmente, fue demorado preventivamente para completar el procedimiento de infracción y el secuestro de la moto. Tras ser trasladado a la dependencia policial correspondiente, fue liberado una vez finalizadas las actuaciones.

El pasado lunes por la noche, un incidente de inseguridad alertó a vecinos del Barrio Los Pensamientos en Trelew, luego de que se registrara un intento de robo en un domicilio ubicado en la intersección de las calles El Mirasol y Esquel.

Según la información obtenida por ADNSUR, el hecho se produjo pasadas las 19:30 horas cuando el Centro de Monitoreo advirtió sobre este suceso y se dispuso el envío inmediato de un móvil policial al lugar. Durante el traslado, a través de la frecuencia radial, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un joven vestido con ropa oscura que corría por la calle Gastre llevando un objeto debajo del brazo.

El personal policial interceptó al sospechoso en la esquina de Esquel y El Mirasol, donde observaron que el joven llevaba un televisor. Al notar la presencia policial, el ladrón intentó huir desprendiéndose del objeto robado mientras corría, pero fue rápidamente alcanzado por los efectivos a pocos metros de allí.

En medio del operativo, varios vecinos que presenciaron la captura reaccionaron en defensa del aprehendido, arrojando piedras contra los uniformados. Debido a estas agresiones, la policía solicitó apoyo de otras dependencias y procedió a introducir al detenido en el móvil policial, recoger los objetos utilizados en la agresión y retirarse del lugar para evitar mayores confrontaciones.

El joven fue trasladado para realizar las diligencias correspondientes y se continúa con la investigación para determinar posibles cómplices y esclarecer los detalles del intento de robo.

Con información de la Policía del Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR