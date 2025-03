Este lunes por la mañana, se registró un accidente vehicular en la Ruta Nacional 3 de Chubut, entre los kilómetros 1727 y 1728.

Según la información obtenida por ADNSUR, el despiste vehicular involucró un automóvil de la marca Honda, modelo HR-V, de color blanco y ocurrió cerca de las 06.00 horas.

La policía del Departamento Camarones recibió una comunicación personal solicitando su presencia debido a un presunto vuelco vehicular cerca del kilómetro 1730. Sin embargo, no se proporcionó mayor información inicialmente.

De piloto de la Fuerza Aérea a pionero en seguridad: la historia de Sergio Ambrosio, creador del Centro de Monitoreo de Comodoro

La comitiva policial llegó al lugar a las 07:20 horas, donde constató la presencia del vehículo, que había derrapado y se encontraba a 20 metros de la Ruta Nacional 3, en el trayecto hacia Comodoro Rivadavia, y a 10 metros del alambrado de guarda ganado.

Afortunadamente, no se reportaron damnificados en el incidente. El vehículo se encontraba completamente cerrado, lo que sugiere que posiblemente no hubo heridos graves o fallecidos. Sin embargo, no se han proporcionado detalles adicionales sobre el estado de los ocupantes o las causas del despiste.