Integrantes de la Sociedad Rural de Sarmiento se reunieron este miércoles 22 de junio con el intendente de esa ciudad, Sebastián Balochi y funcionarios de su gabinete, además del ministro de Seguridad Miguel Castro, para abordar el problema del abigeato y la comercialización clandestina de carne, por lo que se asumieron compromisos de acción para tratar acotar ambos problemas, que guardan puntos de relación entre sí. Por otro lado, se resolvería el problema de la habilitación del matadero de la localidad.

Así lo informó el presidente de la Sociedad Rural sarmientina, Sergio Mundet, quien valoró la visita del intendente a la sede de la institución, junto a algunos de sus colaboradores directos, entre ellos el secretario de Gobierno, Emanuel Venter y la secretaria de Producción, Karina Oporto.

Por su parte, el ministro Castro estuvo acompañado también por el jefe de Policía de la provincia, César Brandt y el comisario a cargo de la Policía Montada de Sarmiento, Tomás Vázquez, entre otros funcionarios vinculados al tema.

“Son dos problemas –explicó Mundet al término del cónclave-. Uno es el abigeato y el otro, el de la comercialización de carne que si bien pueden parecer diferentes, en algunos momentos se tocan. Obviamente que si hay circuitos de venta clandestina predispone a que haya más abigeato”.

En ese marco, explicó que es llamativo el modo en que se ofrece venta de carne sin ningún tipo de controles, ya que “es muy común ver en redes sociales que hay domicilios donde se ofrece carne picada, o corderos para el Día del Padre… No sabemos la procedencia que tiene esa carne, si es robada o propia de algún productor que la comercializa por ese lado. Son temas que hay que empezar a aclararlos y a enderezarlos si están torcidos, porque hablamos de la salud de las personas”, advirtió el dirigente, en diálogo con Actualidad 2.0.

El dirigente rural enfatizó que por tratarse de alimentos perecederos, el control debe ser mucho más exhaustivo: “No es lo mismo vender una remera por facebook que ofrecer carne picada. Debe haber una presencia fuerte del Estado en estas cosas”.

Paralelamente, planteó que el robo de ganado se ha agravado en el último tiempo, por lo que con toda la información que cuentan los involucrados pudieron hacer un diagnóstico para comprometer líneas de acción por parte de las autoridades.

Llegarán más móviles policiales para incrementar el control en los campos

Las autoridades provinciales reconocieron que las fuerzas de seguridad están limitadas en cuanto a infraestructura y personal, por lo que anticiparon la próxima compra de vehículos que posibilitarán incrementar los controles.

“El ministro nos dijo que hay localidades donde ni siquiera tienen mala movilidad, directamente la policía tiene que utilizar vehículos prestados porque no dispone ninguno. Nos anticiparon que se está por comprar 25 camionetas y no sé cuántas motos, que van a permitir mejorar los controles”, detalló.

También se asumió el compromiso de sumar más personal a la policía montada, para incrementar el control en los campos. “En 60 días va a haber algo concreto por ese lado y se van a poder mejorar muchas cuestiones que sin movilidad no se podría hacer”, precisó el dirigente.

Sin embargo, Mundet también expresó preocupación porque si bien los controles podrán incrementarse en campos y también en comercios, según se comprometió el municipio, sigue pendiente la comercialización por redes sociales:

“Es todo un tema –indicó- porque según el municipio ellos no pueden, desde el área de Bromatología, si no es un comercio habilitado, entrar a un domicilio privado si no hay una orden judicial. Yo no soy un experto en leyes, pero cuando se está exponiendo a la salud humana y abiertamente en una red social se ofrece carne picada sin habilitación en una vivienda, ¿no puede intervenir Bromatología en ese domicilio para evitar un problema importante?”.

Autocrítica de productores

Mundet estimó que mucho del volumen de carne comercializado en esos circuitos clandestinos puede provenir del robo de ganado, pero advirtió que “también debemos hacer un ‘mea culpa’ en nuestro sector, porque algunos productores no es que roban, pero deciden vender carne a través de esos canales, posiblemente para buscar un peso más. Cuando es poco se puede entender, pero cuando se hace más grande la cosa, están los canales para que el productor que quiera vender carne a mayor escala pueda hacerlo en condiciones legales, inscribiéndose en SENASA, faenando en mataderos habilitados”.

En ese punto, reconoció que se requiere un cambio cultural “que debemos hacer los productores para que quien quiera comercializar su producción de carne pueda hacerlo en forma legal, lo que se puede concretar tranquilamente”.

Finalmente, Mundet informó que se acordó un principio de solución para el matadero de la localidad, cuya habilitación había caducado el 31 de mayo y no se pudo reabrir por diferencias de criterio entre Provincia y Municipio: “no es un matadero municipal sino privado –aclaró el ruralista-, y esta semana estarían limando las diferencias que hubo para la habilitación, lo que sería una cosa muy positiva para nuestra actividad”.