Venta clandestina de bebidas: operativos en barrios de Trelew con secuestro de alcohol

Dos viviendas de Trelew fueron allanadas este sábado 16 de agosto en el marco de una investigación por venta clandestina de alcohol. Los procedimientos, ordenados por el juez penal de turno, se realizaron en los barrios Unión y Presidente Perón y arrojaron resultados positivos.

En el primer domicilio, los efectivos secuestraron varias bebidas: dos cajones con botellas vacías de vidrio, latas de cerveza de 473 cm³ y varias botellas de marcas conocidas como Palermo, 1890 y Dr. Lemon, todas de un litro.

En el segundo operativo, el volumen de bebidas fue aún mayor. Allí se incautaron once botellas de cerveza de un litro (entre ellas, de las marcas Quilmes y Palermo), latas de Andes y 1890, vinos tintos y una caja de vino blanco, además de latas de cerveza de mayor capacidad.

De los procedimientos participaron efectivos de varias comisarías de la ciudad, junto con personal de la División Canes y del Grupo de Infantería de Rawson.

Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y establecer si los domicilios funcionaban como puntos de venta no autorizados.