El barrio Roca de Comodoro atraviesa en las últimas semanas una ola de robos que preocupa a vecinos y comerciantes. Uno de los hechos más resonantes ocurrió en I Center, un local de venta y reparación de celulares que sufrió un asalto.

El propietario del comercio, Elías, relató que el robo ocurrió en horas de la noche, mientras compartía una cena con su familia. El aviso llegó a través del grupo de WhatsApp de vecinos, quienes advirtieron movimientos sospechosos frente al local.

“Cuando llegamos, ya habían barreteado la puerta y se habían llevado la mercadería”, explicó en diálogo con Seta TV. Entre lo robado había varios modelos de iPhone de alta gama, incluidos equipos nuevos y usados. El botín fue valuado en cerca de $ 10 millones.

El método del robo y la reacción comunitaria

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la maniobra: dos jóvenes utilizaron una barreta y patadas para forzar el ingreso, logrando entrar en menos de un minuto. “Se llevaron celulares de altísimo valor, nos arruinaron, pero vamos a seguir trabajando para recuperarnos”, aseguró el emprendedor, quien hace apenas tres meses alquiló ese local tras iniciar su negocio en el centro de la ciudad.

Alquileres en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: ¿cuáles son los precios y las zonas más buscadas?

La rápida comunicación vecinal y la presencia policial posterior fueron claves. Elías destacó la solidaridad del barrio, que facilitaron imágenes de cámaras particulares para la investigación. “La vecina de al lado me dijo que si tengo que salir, ella me cuida el negocio. También se acercó el papá de un amigo y me arregló la puerta. Estoy muy agradecido”, señaló.

Una situación inédita en el barrio

Los vecinos manifestaron sorpresa, ya que en décadas de residencia nunca habían registrado un hecho de esta magnitud. “Me dijeron que nunca había pasado algo así, es un asombro para todos”, relató Elías, quien además remarcó la colaboración constante de la policía y la brigada de investigaciones, aunque todavía no hay novedades sobre los autores del robo.

El comerciante pidió también a la comunidad estar atentos a publicaciones en redes sociales y grupos de compraventa donde puedan ofrecerse los celulares robados. “Ya dimos las características de los equipos. Estos teléfonos pueden bloquearse y no servirán con señal, pero pedimos que si alguien los ve a la venta avise a la policía”, advirtió.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El hecho en I Center se suma a otros robos registrados en la zona, como locales cercanos a la avenida Polonia. La reiteración de episodios genera incertidumbre en un barrio con gran movimiento comercial, cercano a supermercados y escuelas. “El barrio está muy picante, están robando por todos lados”, resumió Elías, con bronca y angustia.

La ola de inseguridad golpea así a un sector que siempre se destacó por su tranquilidad, obligando a vecinos y autoridades a reforzar medidas de prevención y trabajo conjunto para frenar una problemática que ya afecta a toda la ciudad.