Vecinos redujeron a un hombre que intentó robar en una vivienda del barrio Ceferino Namuncurá

Un intento de robo terminó con un detenido en el barrio Ceferino Namuncurá de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, cuando un hombre ingresó a una vivienda con intenciones de sustraer distintos elementos.

De acuerdo al parte policial, una mujer solicitó presencia policial en un domicilio de la calle Gregorio La Ferrere donde los vecinos mantenían reducido al sospechoso. Al arribar el personal de la Seccional Cuarta constató que el hombre había logrado interceptar al intruso dentro de la casa de su madre, evitando que escapara.

El delincuente fue trasladado a la dependencia policial bajo la acusación de tentativa de hurto. Según indicaron fuentes oficiales, el rápido accionar vecinal permitió frustrar el ilícito antes de que lograra concretarse.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que la policía destacó la colaboración ciudadana en el episodio, que permitió una intervención inmediata y evitó mayores consecuencias para los propietarios de la vivienda.

Un incendio de pastizales se registró este miércoles por la tarde en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 7, en Rawson.

El siniestro obligó a un despliegue de varias unidades de Bomberos Voluntarios para contener las llamas que se propagaron rápidamente debido a las condiciones del viento.

El primer aviso ingresó al cuartel alrededor de las 14, lo que motivó la salida inmediata de tres móviles de ataque y un número significativo de bomberos. Las dotaciones llegaron bajo la coordinación del Oficial Inspector Ricardo Sepúlveda, quien encabezó las tareas iniciales de combate del fuego.

Debido a la magnitud del incendio y a las dificultades que presentaba el terreno, se sumó posteriormente el jefe del Cuerpo Activo, Comandante Mayor Javier Bassi, quien supervisó el operativo en el lugar.

Además de las brigadas de bomberos, participaron otras instituciones locales. Personal policial de la Comisaría de Rawson trabajó en el corte de tránsito para evitar riesgos a los automovilistas y facilitar la circulación de las unidades de emergencia. A su vez, el servicio eléctrico de la Cooperativa suspendió de manera preventiva el suministro en la zona afectada, con el objetivo de resguardar la seguridad del personal que intervenía en el área.

Tras aproximadamente una hora de trabajo, los bomberos lograron controlar y sofocar el foco ígneo, evitando que el fuego se extendiera a sectores cercanos. El incendio no dejó víctimas ni heridos, aunque provocó pérdidas materiales en el sector de pastizales.

El operativo permitió comprobar, una vez más, la vulnerabilidad de las áreas rurales frente a este tipo de siniestros, especialmente en jornadas ventosas y de baja humedad. Los bomberos remarcaron que estas condiciones aceleran la propagación de las llamas y pueden transformar un incendio menor en un evento de grandes dimensiones en cuestión de minutos.

Desde el cuartel se reiteró a la población que las quemas de pastizales están prohibidas por ordenanza municipal y que su incumplimiento puede derivar en sanciones. Además, subrayaron que la práctica representa un riesgo tanto para quienes la realizan como para terceros, al generar emergencias que ponen en peligro a vecinos y al personal que debe intervenir.