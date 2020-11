BUENOS AIRES (ADNSUR) – Un violento episodio se registró en Villa Ballester, cuando un hombre le extirpó los testículos a su perro, le hizo un tajo en el estómago que dejó expuestos sus órganos, le hundió el cráneo y le dejó el ojo derecho estallado. El animal fue rescatado por los vecinos pero murió horas después del inexplicable ataque. Anoche se movilizaron para pedir justicia.

El llanto del dogo encendió la alarma en el barrio, hubo un primer llamado al 911 que no prosperó y cuando llegó el patrullero, el propietario abrió la puerta el animal salió despavorido del lugar. “Esto ocurrió el lunes al mediodía, cuando los vecinos comenzaron a escuchar los gritos del perro. Llamaron al 911 y a la comisaría, pero les dijeron que no podían hacer nada”, dijo al portal No Ficción Fernando Pieroni, defensor de animales, quien también se ocupó de viralizar el caso en las redes.

Aunque llevaron rápidamente al perro a una veterinaria, no alcanzaron a salvarlo debido al daño provocado. El animal murió pocas horas después. A pesar de que hicieron la denuncia, el asesino no quedó detenido, por lo que anoche los vecinos se manifestaron en el domicilio, así lo indicó TN.

“Este tipo ya es conocido en el barrio porque tiene problemas psiquiátricos, vive solo y su familia no hace nada. Viendo lo que hizo está claro que debería estar internado. Tiene varios problemas, ha amenazado a la gente con cuchillos y le grita a la gente”, advirtió Pieroni. Mientras se conoció que el acusado de 26 años, ya tuvo internaciones en centros de salud mental pero desde hace un tiempo volvió a su casa y ahora representa un peligro para todos. “Queremos que lo internen, porque él ya estuvo internado y no sabemos por qué salió. Los vecinos están asustados”, manifestó.