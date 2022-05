Tras sus fallidas inversiones en la empresa Vayo Business, una damnificada denunció penalmente a figuras de la farándula como Marcelo Tinelli, Cinthia Fernández, Candela Ruggeri, Florencia Peña, Sergio Lapegüe, José María Listorti, Federico Bal, Zaira y Wanda Nara y Carolina “Pampita” Ardohain por delitos contra el orden económico y estafas.

Carolina Librandi, patrocinada por los abogados Emiliano Corominola y Marcos Rosso, formuló la denuncia porque pactó la inversión de 16 mil dólares que serían devueltos a los 190 días, con una tasa de interés mensual del diez por ciento.

Vayo Bussines, explicó la denunciante, no cumplió con ese compromiso.

La mujer decidió invertir en esa empresa convencida por las recomendaciones de los personajes famosos.

Un casamiento en Europa y un “flechazo” con un comodorense: la croata que eligió vivir en la “ciudad del viento” por amor

“A partir del segundo semestre de 2021, advertí que varias de las celebridades del mundo del espectáculo, a través de distintas redes sociales (Instagram, Facebook y YouTube), invitaban al público en general a que invierta sus ahorros personales en Vayo Business”, explicó.

“En mi caso fue un factor totalmente determinante a la hora de materializar la inversión, pues el hecho de ver a tantas figuras públicas importantes replicar un discurso realmente sincero, que en muchos casos incluía experiencias positivas propias, terminó de infundir en mí la confianza que necesitaba para embarcarme en un proyecto de esa naturaleza”, añadió.

La inversionista explicó que optó por Vayo Bussines porque no confiaba “en Bitcoin o Ethereum, por ejemplo”, porque “no sólo no comprendía cómo funcionaba, sino que tampoco contaba con referentes cercanos que me inviten a hacerlo o que incluso lo hayan hecho para que me relaten su experiencia”.

La tenían secuestrada y la prostituían en una casa de Comodoro, escapó y pidió ayuda en una estación de servicio

En cambio confió en Vayo Bussines por la popularidad y las experiencias que relataban en sus redes sociales los personajes con los que estaba familiarizada a través de los medios de comunicación.

“Engañada en que la inversión que me proponía Vayo Business S.A era posible, confiable y segura, bajo error, invertí el capital (acto de disposición patrimonial), lo que generó un serio menoscabo en mi patrimonio”, lamentó la denunciante.

“Los 16 mil dólares invertidos no sólo no los recuperaré, sino que estoy convencida, con probabilidad rayana en la certeza, de que los ahorros de toda mi vida fueron destinados a abonar las exorbitantes sumas de dinero que las celebridades percibieron en carácter de contraprestación para posibilitar la maniobra delictiva más grande de los últimos años”, embistió.

Alertan por un viejo pozo petrolero potencialmente "explosivo" que está en Km.3 e intiman a YPF al reabandono

La causa quedó registrada bajo el número 1.653/2022 y recayó en el juzgado federal número 11, hoy a cargo de Julián Ercolini, como juez subrogante.

Vayo Business es una sociedad anónima creada en del 2011 por los accionistas Ana María Lavitola (con domicilio en Comodoro Rivadavia) y Matías Ezequiel Mansilla (ambos también denunciados) investigada por presuntas estafas mediante un esquema piramidal similar al de Generación Zoe, por el que está preso su CEO, Leonardo Cositorto. El CEO de Vayo Business, el comodorense Walter Cárcamo, tiene una deuda cercana a los 20 millones de pesos por cheques sin fondo y su domicilio fiscal en una rotisería de Rada Tilly.

Con información de Noticias Argentinas