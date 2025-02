El pasado sábado 8 de febrero, un turista argentino se tiró a nadar al mar desde un acantilado en Hawaii, Estados Unidos y murió.

La víctima fue identificada como Santiago Bordieu, de 28 años y al momento del accidente, se encontraba de vacaciones junto a sus amigos.

El trágico hecho ocurrió en Spitting Cave, una zona conocida por sus acantilados rocosos y fuertes corrientes. Según lo informado por sus compañeros de viaje, el joven, oriundo de San Isidro y profesor de Educación Física, saltó al mar como parte de una actividad recreativa, pero no regresó a la superficie.

De esta manera, preocupados por la situación, sus amigos comenzaron una intensa búsqueda para localizarlo. Minutos después, el equipo de rescate acuático de Honolulu, que llegó al lugar a bordo de motos de agua, logró encontrar a Bordieu y lo trasladó rápidamente a un hospital cercano. Sin embargo, confirmaron su muerte.

Por el momento, se desconocen las causas exactas de la muerte de Bordieu, aunque los expertos indican que la zona donde ocurrió el accidente es extremadamente peligrosa. Spitting Cave está llena de piedras y presenta corrientes de agua fuertes, lo que puede generar riesgos adicionales al momento de saltar desde los acantilados.

EL MOMENTO EN QUE SANTIAGO SE TIRÓ A NADAR AL MAR

El momento del accidente fue registrado por un usuario en redes sociales, quien compartió un mensaje de lamento: “Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no volvió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver”.

LOS MENSAJES DE DESPEDIDA AL JOVEN FALLECIDO

Luego de conocerse el trágico hecho, desde San Isidro Club, donde el joven había sido jugador y también colaboraba como preparador físico, emitieron emotivas palabras. “Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento. ¡Se lo va a extrañar!”.

“El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex jugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bordieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza”, señalaron desde la Unión de Rugby de Buenos Aires.

