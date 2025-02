Usurpación en la ex Lanera Austral de Trelew: la jueza ordenó la apertura de la investigación

Este martes 11 de febrero se llevó a cabo en la sala de audiencias del sexto piso de Tribunales de Trelew, una audiencia de apertura de la investigación penal preparatoria ante la jueza Dra. Mirta del Valle Moreno, en el marco de una causa en la que están imputados 23 personas que integran la cooperativa de trabajo de la ex Lanera Austral de Trelew.

A las personas acusadas se las imputa por el delito de usurpación por despojo de la posesión y turbación de la posesión en concurso real con privación ilegítima de la libertad en perjuicio de otros 20 socios de la misma cooperativa, por un total de veinte hechos en concurso ideal.

Descripción de los hechos

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal general Fabián Moyano, el primer hecho que se les imputa a 23 operarios en ese momento, ocurrió el día 4 de noviembre de 2024 mediante violencia y amenazas, ingresaron al predio de la cooperativa y despojaron al consejo de administración de la totalidad del inmueble, clausurando el ingreso al resto de los socios, cometiendo para tal fin el uso de cadenas y candados nuevos. De este modo y turbando la posesión y el normal funcionamiento de la misma, ocuparon el predio ilegalmente durante dos días.

El segundo hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2024, cuando los asociados regularizados aprovechando que el despojo había cesado, ingresaron a retomar la actividad laboral, cambiando el candado y contratando asimismo personal de seguridad para evitar una nueva usurpación. Sin embargo, al día siguiente, el grupo de imputados a través de violencia y amenazas colocaron un camión en la puerta de la planta y saltaron por encima de la reja e ingresaron, intimidando al resto con amenazas que de allí no saldría nadie. Allí los imputados impidieron que los socios pudieran salir, cortaron el suministro de insumos para el trabajo con la lana y además impidieron el ingreso de comida, reteniéndolos durante dos días y medio, hasta que se hizo presente la policía y pudieron recuperar la libertad.

Defensa

A su turno los defensores particulares de los imputados Lorena Elisaincin y Cristian Ayala se opusieron a la apertura de la investigación dispuesta por el MPF por entender que no se dan los requisitos legales para ello. Además, esgrimieron que se trata de un conflicto planteado es netamente laboral, que el acceso a la planta es libre y el desenvolvimiento es normal y por último afirmaron que no se garantiza el principio de derecho de defensa en juicio de sus asistidos, a quienes no les han explicado a ciencia cierta, cuál es el delito que se les enrostra.

Resolución

Tras escuchar a las partes, la jueza Mirta habilitó la investigación penal preparatoria respecto de los imputados. La calificación legal es usurpación por despojo de la posesión y turbación de la posesión en concurso real, y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 20 socios, veinte hechos en concurso ideal por el plazo legal.

Dispuso además la prohibición de acercamiento absoluta de los imputados a la planta de la Cooperativa Lanera Ltda. por el plazo de 6 meses.

Gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.