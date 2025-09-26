Un total de cinco allanamientos se registró este viernes por la mañana en la ciudad de Trelew. Los procedimientos se llevaron a cabo luego de que personas —no identificadas— intentaran ingresar a una financiera en la ciudad de Puerto Madryn a través de un boquete.

El hecho tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, cuando desde un consultorio psicológico, lindante a una oficina financiera ubicada en avenida Gales al 500, alertaron sobre un boquete. Fue así que se abrió una investigación por robo agravado en grado de tentativa, con el objeto de identificar a los presuntos autores.

Los procedimientos fueron llevados a cabo en viviendas de las calles Soldado Ortega, Cacique Nahuelpan, Gran Malvinas, Mitre Norte y José Rucci. La medida fue autorizada por la jueza Patricia Reyes, informó la fiscalía.

Falsa primavera en Comodoro y parte de Chubut: emitieron una alerta amarilla por ráfagas fuertes

También se autorizó la requisa de dos vehículos, además del secuestro de dispositivos electrónicos, herramientas y otros elementos de interés para la investigación. No se informó oficialmente la detención de ninguna persona durante los procedimientos de esta mañana.

La investigación se inició tras la denuncia de una serie de daños en un consultorio psicológico ubicado en el mismo edificio donde funciona la financiera, donde se constató la realización de boquetes en paredes colindantes.

El personal de la División Policial de Investigaciones de Trelew logró establecer vínculos entre las personas que alquilaron oficinas en ese lugar y los sospechosos de haber intentado perpetrar el robo, para el cual además se cortó la fibra óptica en la ciudad.

Innovación y producción: Chubut crea la primera zona franca para manufactura de valor agregado

Las medidas fueron supervisadas por los fiscales Alex Williams e Ivana Berazategui y ejecutadas por personal de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, en el marco de un amplio operativo coordinado para identificar a los delincuentes.

La investigación sigue abierta y la Fiscalía continuará coordinando acciones en conjunto con la policía para determinar las circunstancias del atraco que tuvo lugar a principios de mes en la ciudad portuaria.