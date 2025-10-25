Las personas privadas de su libertad en la provincia de Chubut podrán ejercer su derecho al voto en tres establecimientos especialmente habilitados. En Chubut hay más de 400.000 personas habilitadas para votar. Sin embargo, en las unidades carcelarias no superan las 150 quienes estarán habilitados para poder sufragar este domingo 26 de octubre.

El segundo jefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, precisó que aquellas personas alojadas en comisarías serán trasladadas a los recintos mencionados para emitir su voto, y estimó que “en condiciones de votar son alrededor de 100 a 150 internos”.

“Van a haber tres mesas disponibles para la totalidad de las personas que están privadas de su libertad: una en el Instituto Penitenciario Provincial, sobre la Ruta 3; otra en la Alcaidía de Trelew; y la última en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia”, detalló en diálogo con El Chubut.

En los comicios de este domingo, los electores deberán elegir diputados nacionales y consejeros del Consejo de la Magistratura, además de participar en el referéndum provincial que propone eliminar los fueros de inmunidad de los tres poderes del Estado.

Participación policial en el operativo electoral

Zabala señaló que el dispositivo de seguridad estará bajo la coordinación del director de Seguridad de la institución, quien trabajó de forma articulada con las fuerzas federales. “Tenemos alrededor de 700 efectivos policiales que van a participar en forma activa, entre los que estarán afectados directamente a las escuelas y los que realizarán tareas de seguridad exterior o administrativas”, explicó.

El funcionario también aclaró que los efectivos policiales afectados al operativo podrán votar en el mismo establecimiento donde estén prestando servicio, evitando así su desafectación durante la jornada electoral.

Por último, Zabala recordó que el certificado de no emisión del voto es gratuito y puede tramitarse en cualquier comisaría de la provincia.

Finalmente, aseguró que “ya está aceitado el plan operacional y la coordinación con las fuerzas federales”, y expresó su deseo de que la jornada electoral “se desarrolle de la mejor manera”.