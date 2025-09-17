El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó el martes el Proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la estimación de ingresos y gastos para el próximo año, donde los impuestos siguen siendo la principal fuente de financiamiento del Estado.

Según el documento, la presión tributaria (impuestos más aportes a la seguridad social) pasará de 21,30% del PBI en 2025 a 21,77% en 2026. En términos de recaudación, eso implica un crecimiento del 21,7% respecto del año anterior.

El único tributo que bajará será Bienes Personales, con una caída del 13,4%. Esto se explica por la baja en la alícuota máxima (de 1,25% a 1%), la adhesión al régimen especial de pago y la eliminación de ciertos recargos sobre la compra de dólares.

En cambio, el resto de los impuestos mostrará alzas importantes, en muchos casos por encima de la inflación proyectada del 10,1%.

El impuesto a los combustibles líquidos y al CO₂ será el de mayor crecimiento, con una suba del 71,7%, debido a las actualizaciones previstas por decreto. Este impuesto impacta directamente en el precio de la nafta y el gasoil.

El Monotributo crecerá 36,6%.

La tasa estadística, aplicada a importaciones, subirá 34,1%.

Los derechos de importación aumentarán 29,1%, en un contexto de más compras al exterior.

El impuesto a las Ganancias aportará un 24,2% más.

Los derechos de exportación crecerán 22,8%, pese a la baja de retenciones, gracias a mayores ventas gravadas.

El impuesto al cheque subirá 21,7%, por más transacciones bancarias.

El IVA aumentará 19%, en línea con el mayor consumo esperado.

Los aportes y contribuciones a la seguridad social subirán 18,6%, impulsados por salarios más altos y más empleo registrado.

Los impuestos internos tendrán una suba más moderada: 13,8%.

Otros tributos crecerán 9,8%, siendo los únicos que no ganan frente a la inflación.

El Presupuesto 2026 prevé más presión tributaria y un fuerte aumento en la recaudación, principalmente por combustibles, monotributo, importaciones y Ganancias. El único alivio será en Bienes Personales, que tendrá menor peso en los ingresos del Estado.

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”, advirtió el lunes por la noche sobre los lineamientos del Presupuesto 2026.

Milei reconoció que, pese a los avances que muestra la gestión, gran parte de la ciudadanía no percibe todavía mejoras en su situación cotidiana: “Quiero decirles que, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en lo material”.

"Los años más duros de afrontar fueron los primeros, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó", aseguró.

El proyecto contempla un incremento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación, todas por encima de la inflación proyectada por el Ejecutivo. Además, prevé un refuerzo específico para las pensiones por discapacidad. “Si el presupuesto es el plan del Gobierno y el 85% será destinado a educación, salud y jubilaciones, queda demostrado que la prioridad es el capital humano”, sostuvo.

Milei también remarcó que el presupuesto 2026 establece restricciones de financiamiento, prohíbe que el Tesoro recurra al Banco Central y fija una regla de estabilidad fiscal para ajustar partidas en caso de que los ingresos no coincidan con lo previsto. “Este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación al PBI en los últimos 30 años”, subrayó.

“Durante años nos dijeron que podíamos salir de la crisis estimulando el consumo, que no era otra cosa que emitir dinero. El resultado es que somos el único país que pasó de ser desarrollado a subdesarrollado”, concluyó.