Desde las 9 de la mañana de este jueves se lleva adelante la novena jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Si bien esta previsto que declaren los peritos, los testimonios se vieron interrumpidos luego de que uno de los rugbiers acusados, Luciana Pertossi, pidiera declarar.

"Yo no estaba ahí", fue lo primero que dijo el joven al romper por primera vez el silencio y ante el tribunal, desmintiendo a los testigos que lo identificaron esta mañana en un video reproducido en el juicio.

."Quiero aclarar algo, yo no estaba ahí", afirmó Pertossi en relación al lugar donde fue ubicado por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que esta mañana analizaron los videos aportados en la causa frente al Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores.

El acusado solo respondió que no se encontraba en el video que se estaba transmitiendo la sala. "No se esfuercen en hacer ninguna pregunta porque no voy a responder", dijo Luciano Pertossi. Y pese a que la fiscalía le realizó preguntas, tal como ya había anticipado, no las contestó.

El joven junto a otros siete restantes están siendo juzgados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.