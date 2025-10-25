El jefe de la División de Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut, Patricio Rojas, confirmó el hallazgo de los dos hombres que eran intensamente buscados tras radicarse la denuncia por averiguación de paradero por cada uno de ellos.

En el caso de Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, quien había sido visto por última vez el pasado 16 de octubre, “fue ubicado en jurisdicción de la seccional quinta”, precisó, en referencia a la zona sur de la ciudad petrolera.

Mientras que Néstor Carrasco, de 30 años, que también había sido visto por última vez el 16 de octubre, pero en la zona norte de Comodoro Rivadavia, “y el otro, Carrasco, en la localidad de El Bolsón”, dijo en referencia a la ciudad de Río Negro.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

La noticia del hallazgo de los buscados trajo tranquilidad a la comunidad, ya que, trágicamente, sus desapariciones coincidían con la reciente y aún no resuelta desaparición de los jubilados Juana y Pedro en la zona de Rocas Coloradas, lo que encendió las alertas y profundizó la preocupación entre los habitantes de la ciudad petrolera.

BÚSQUEDA DE LA PAREJA COMODORENSE

A dos semanas de la desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), el caso toma un giro sombrío. Las esperanzas de las familias, que aún movilizan operativos de búsqueda, chocan con la cruda evaluación de los fiscales: “No creo que estén con vida”, afirmó el fiscal jefe Cristian Olazábal en una declaración estremecedora.

Mientras las hijas de las víctimas coordinan la llegada de un rescatista especializado y piden drones térmicos, renovando la esperanza.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Las familias mantienen viva la búsqueda. Gabriela Kreder, hija de Pedro, confirmó que este sábado se sumará al operativo Luis Zúñiga, un enfermero rescatista especializado, y que se iniciarán búsquedas a caballo en las zonas de Rocas Coloradas y Caleta Córdova.

“Por el momento no tenemos nada nuevo en cuanto a los resultados del rastrillaje. Espero que todo esto sume, que se pueda aportar algún dato más para entender qué fue lo que pasó”, declaró Gabriela a ADNSUR, y se refirió a la posibilidad de un robo: “Puede haber sido una persona conocida que quería algo que mi papá o Juana tenían. No sabemos. Lo que sí sabemos y lo tengo en claro es que ellos no se perdieron”.

Pareja desaparecida en Comodoro: encontraron más fogatas en la zona de Cañadón Visser

Del otro lado, Aldana Botha, hija de Juana, expresó su angustia en las redes sociales: “Hoy ya son dos semanas sin mi mamá. Tiene que aparecer”. En su posteo, hizo un pedido específico: “Necesitamos drones que detecten temperatura para poder buscar”, y reiteró el número de contacto urgente: 297-4609060.