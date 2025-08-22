El pasado martes la jueza Eve Ponce condenó a ocho imputados en el marco del juicio oral y público por los destrozos e incendios registrados contra edificios públicos en la ciudad de Rawson. Seis personas fueron halladas penalmente responsables de los hechos, mientras que dos fueron absueltas al no comprobarse su participación.

La causa judicial se remonta a diciembre de 2021, cuando una serie de protestas antimineras derivaron en incidentes violentos en la capital provincial.

En las últimas horas, el Tribunal Unipersonal, a cargo del juez Javier Ángel Allende, dio a conocer su resolución luego de la audiencia de cesura de pena que se realizó días atrás. Se condenó a seis personas por los delitos cometidos durante los incidentes registrados el 16 de diciembre de 2021, cuando fueron atacados edificios públicos como el Superior Tribunal de Justicia, la Honorable Legislatura y la Procuración General del Chubut.

De acuerdo con lo resuelto, se comprobó que los imputados participaron en incendios, daños y saqueos en un contexto de violencia inédita para la capital provincial, que provocó la pérdida de documentación sensible y afectó gravemente el funcionamiento de organismos estatales.

Las condenas fueron las siguientes:

🔹 Lucas Alexis Espinoza Andrade: 1 año de prisión en suspenso (daño agravado a un móvil policial).

🔹 Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza: 1 año de prisión en suspenso (daño agravado en oficinas de la Procuración General).

🔹 Nicolás Alejandro Díaz: 1 año de prisión en suspenso (hurto agravado de bienes en la Procuración General).

🔹 Damián Andrés Díaz: 1 año de prisión de cumplimiento efectivo (daño agravado en el STJ; contaba con antecedentes).

🔹 Mauricio Nahum Vargas: 4 años de prisión de cumplimiento efectivo (incendio y hurto agravado en la Procuración General).

🔹 Gastón Velásquez: absuelto.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Florencia Gómez, quien llevó adelante la acusación y el debate oral. La Defensa Pública Penal intervino a través de los doctores Miguel Moyano y Pablo Sánchez, en representación de los imputados.

El fallo destacó que los acusados actuaron aprovechando el contexto de violencia generalizada, con plena conciencia de la ilegalidad de sus conductas, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente en aquella jornada.

LA MUERTE DE UN IMPUTADO EN LA PREVIA AL VEREDICTO

En la previa a la audiencia donde fueron condenados y absueltos los imputados, se conoció la muerte de Lautaro Martínez, uno de los ocho imputados (que finalmente fue absuelto) en el juicio por los incendios y destrozos ocurridos en Rawson en diciembre de 2021, en el marco de las protestas antimineras que sacudieron la provincia.

Martínez, apodado “El Terrible” o “El Terri”, era uno de los acusados más notorios del proceso judicial que se desarrolló en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Rawson.

Durante la acusación, indicaron que Martínez ingresó al sector conocido como “Pasillo Contencioso Administrativo” y comenzó a arrojar al suelo papeles y otros elementos que estaban sobre un mueble de madera. Intentó prender fuego los papeles tirados en el piso con un encendedor o algún objeto similar, sin éxito.

En segundos, Martínez pateó el mueble, tiró al piso una impresora y un dispenser de agua, causando daños materiales evidentes. Finalmente, se apoderó de una luminaria de emergencia blanca, que introdujo en su mochila y se retiró del lugar. Durante los incidentes fue fotografiado y filmado, y posteriormente ratificado por pericias scopométricas, que confirmaron su participación en los hechos.

