La inseguridad golpea fuerte en Comodoro Rivadavia. Laura González, una vecina del barrio Ex Estación, instaló una casa prefabricada en su lote y desde entonces vive una dramática situación, donde en solo dos meses ya sufrió tres robos.

En diálogo con ADNSUR la vecina, madre soltera y con dos hijas, denunció su situación públicamente y reveló el calvario que sufre.

“Sí, esta es la tercera vez que me roban allá en Radio Estación. Yo tengo una casa prefabricada que la coloqué hace menos de seis meses, y entre agosto y septiembre me entraron a robar tres veces”, explicó.

La mujer contó que compró e instaló la vivienda pensando que podría habitarla pronto. Sin embargo, eso aún no ocurrió y se encuentra preocupada por los delitos. “En seis meses me van a destruir todo lo que pagué en cuatro años”, indicó.

ROBOS REITERADOS Y PÉRDIDAS MATERIALES

“La primera vez, me entraron a sacar lo que son la mesa, la silla, lo que tenía a mano. Después volvieron a sacar de vuelta lo que quedaba. Y ayer me robaron las herramientas de los albañiles, que las tengo que pagar yo: la picota, la pala y esas cosas”, agregó.

Sobre la situación de la cuadra, dijo: “En realidad entran ya por hobby. Y estoy con el tema de las rejas, pero si yo pongo rejas, todo igual sigue siendo una cuadra abandonada. Ya me habían dicho que entran y después te rompen toda la casa, y lo que me costó poner la casa para mí es un montón”.

“Con lo que cuesta hoy todo, por eso yo lo hago visible a esto. Si yo quiero avanzar con el baño, el inodoro, un lavamanos y lo coloco, entran como si nada. Para mí, lo que yo hago no vale y es un montón estando sola”, señaló Laura.

“MI CASA ESTÁ MARCADA”

“Ya es un montón, tres robos. Pasa gente, sí, pero es una cuadra muy abandonada”, repitió. “Ya se están adueñando de mi casa directamente y no es la idea”.

Por último, expresó con angustia: “Yo sé que debe ser pesado esto, pero tengo que mostrar que sí, hay 3 robos y no quiero que haya más. Y más en mi casa, como que está marcada la casa. Eso me genera angustia más que nada”.