Una vecina de Esquel volcó con su camioneta en la Ruta 25, cerca de Las Plumas

Una mujer de 59 años, a bordo de una camioneta Nissan Frontier gris, volcó este viernes alrededor de las 19:45 horas en el kilómetro 202 de la Ruta Nacional 25, en un accidente que dejó el vehículo totalmente destruido pero con su conductora prácticamente ilesa gracias al uso del cinturón de seguridad.

Según el informe policial, la conductora, oriunda de Esquel, circulaba desde El Hoyo hacia Rawson. En un tramo recto de la ruta, perdió el control al pasar por un guardaganado.

De inmediato, el vehículo se fue hacia la banquina y volcó varias veces, quedando apoyado sobre su lateral izquierdo. Un testigo que pasaba por el lugar alertó a las autoridades.

Tal como se informó, la camioneta sufrió graves destrozos, pero afortunadamente la mujer salió ilesa.

En el operativo intervino una ambulancia que atendió en el lugar a la conductora. La Dra. Luisina F. Acevedo, del Hospital Rural de Las Plumas, confirmó que la señora sufrió solo un raspón en la clavícula por el cinturón. El certificado médico confirmó que no hubo lesiones graves.

Por otro lado, cabe destacar que la conductora presentó toda la documentación en regla (licencia, cédula y seguro) mientras que sus familiares se hicieron cargo del vehículo siniestrado y no se labraron actas ya que fue un accidente sin terceros involucrados.

