Viviana Contreras, vecina del barrio Ciudadela, sufrió un ataque salvaje por parte de los perros de una amiga. Ahora, enfrenta graves secuelas, entre ellas parálisis en los antebrazos y deberá someterse a una cirugía. Sin embargo, los costos del anestesista deberá cubrirlos de forma particular, los cuales rondan más de 4.000.000.

Pero esa no es su única preocupación ya que el perro que la atacó sale a la calle y teme que pueda volver atacar.

En diálogo con ADNSUR, la joven relató que el hecho tuvo lugar el pasado 11 de febrero en horas de la tarde. “Me visita mi amiga en mi casa, pero le aviso que no estoy porque andaba haciendo compras y le dije que cuando llegara, le avisaba. Cuando le aviso, me dice ¨”venite que mi hija está con contracciones¨ , llegue corriendo", dijo.

“ Nos quedamos ahí afuerita mientras su hija se bañaba y llegaba su yerno. Es ahí cuando salen los perros de adentro de la casa, me olfatean y cuando va a mitad del cuerpo, me ataca. Ahí yo pongo los brazos”, precisó.

Y reconoció que lo siguió fue ataque salvaje que duró entre 8 y 10 minutos ya que no había manera de parar al perro. “No había caso que me suelte, todo el tiempo me queria atacar la cara y el cuello. El perro era más grande que yo. No podía gritar”, afirmó. y agregó que fue una sorpresa porque ella solía ir visitarlos.

La mujer indicó que su amiga gritaba el nombre del perro para que la suelte y que incluso, en un momento, también la atacó a ella. “Logro soltarme y me meto adentro de la casa. No aguantaba más el dolor”, recordó.

“Ella entra y me decía , decime que hago. Le pedí agua pero me desvanecía. Le pedí que llame a la policia y me decía que no”, afirmó. Y mencionó otro detalle que le llamó la atención por parte de su amiga, dueña del perro, y es que limpiaba la sangre del piso, de las zapatillas y de su ropa.

“Llamó a mi otra amiga. Yo salí toda ensangrentada y me fui en el auto sola” para poder recibir atención médica. “Me dejaron re tirada. Ella nunca pidió ayuda y yo no podía ni hablar”.

Viviana indicó que los heridas que sufrió en los brazos fueron graves. “Tengo (daños en ) los tendones, nervios y parálisis en los dos antebrazos”, sobre esto último se verá con el tiempo si se puede recuperar. "

“La cobertura la cubre la obra social, pero la asociación de anestesistas no trabaja con la obra social y me cobran más de 4 millones de forma particular”, lo que es sin dudas difícil de afrontar. “Ella me dijo que no tengo plata”, dijo y mencionó que hasta el momento solo cubrió el pago de un antibiótico y de algunos viajes en “Uber” para poder ir a las consultas médicas.

Finalmente, la mujer manifestó su preocupación: “El perro se suelta y viene acá afuera de mi casa”, siendo un riesgo también para todos los vecinos que circulan por la zona.