Una vecina de 58 años, quien reside en el barrio San Cayetano, se dirigía hacia el Centro Periférico de la zona, cuando fue víctima de un robo. Un joven le sustrajo la cartera, y por más de que hubieron forcejeos y hasta terminó tirada en el piso para resistirse, le robaron sus pertenencias.

ADNSUR conversó con la damnificada, y reconstruyó los hechos: “el chico estaba ahí sentado en la escuela 738. Yo lo miré, y venía otra señora también. Yo pensé que como no le había robado a ella, no me iba a robar a mí. Así que seguí caminando y después escuché pasos que corrían atrás mío. Yo empecé a correr y me agarró la cartera. Y me caí y forcejeé. Le di un poco de piñas pero no pasó nada”, relató.

“Me arrastró por el piso porque no quería entregar la cartera.Tenía todos mis documentos, mi tarjeta de crédito, plata, todo”, describió.

El hecho se produjo a las 8.30 de la mañana, cerca de la escuela 738, a una cuadra de la avenida Polonia. “Dicen que es un lacra, que le roba a todos, es del barrio. La semana pasada le robaron a una niña”, señaló.

Según pudo confirmar a ADNSUR, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría Sexta, luego de esperar más de horas para que llegara la policía caminando al lugar donde ocurrió el robo, porque no tenían móviles.

“La policía no tiene ni siquiera móvil. Los llamé a las 8 y media, llegó cerca de las 11 de la mañana el policía caminando”, reclamó.