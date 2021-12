Una vecina contó que trató de salvar a Lucio: “Le toqué las manitos y estaba helado”

El fin de semana el crimen de Lucio, el pequeño de 5 años asesinado cruelmente por su madre y su pareja conmocionó a todo el país, y a días del fatal suceso se van conociendo detalles del caso.

Haydé es una vecina de Lucio que decidió en las últimas horas dar su crudo testimonio. Contó que estaba preparando la cena el viernes por la noche junto a sus nietas, cuando escuchó unos gritos en la calle. “Me asomé y vi a una mujer con un niño en los brazos. Salió también un vecino y nos dijo ayudame, ayudame, que se me muere mi hermanito’”.

Como la sala médica del barrio estaba cerrada, le recomendó que fuera a la comisaría. “Fue a la policía y ellos le dijeron que no podían ayudarla”, manifestó a C5N.

La mujer aseguró que Lucio estaba “muy pálido, le toqué las manitos y estaba helado”. En ese momento otro vecino empezó a hacerle respiración boca a boca y a apretarle el pecho al niño, pero sin éxito. Fue allí que otra vecina que es enfermera le hizo maniobras que lograron reanimar al niño.

Las detenidas por el crimen de Lucio fueron trasladadas a San Luis por peligro de "una pueblada"

“Sebas (el vecino) con su mamá y la mamá (del niño) se fueron al hospital Evita. A la media hora vino la mamá de Sebas y me dijo que el nene había fallecido”, narró la vecina.

“Yo no sabía que estaba frente a la asesina. Ella me agarró del brazo pidiéndome ayuda. Le pregunté y me dijo que había salido 5 minutos y que cuando volvió la casa estaba revuelta y el chico tirado en el patio”, cerró.

EL CRIMEN

Lucio murió el viernes 26 por la noche tras ser golpeado y por el crimen fueron detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti (24) y a la pareja de ésta Abigail Páez (27), quienes están bajo prisión preventiva, la primera acusada por "homicidio calificado por el vínculo" y la segunda por "homicidio simple".

Este martes, se conoció el resultado de la autopsia de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que mataron a golpes en La Pampa, y el informe reveló que el menor en su cuerpo mostró rastros de abusos sexuales “recientes y también de vieja data”.