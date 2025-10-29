El martes 28 de octubre a las 2 de la madrugada, una turista que llegó de Buenos Aires a la ciudad de El Calafate, Santa Cruz, fue víctima de un robo. El hecho de inseguridad ocurrió en la calle Máximo Villalba y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Allí, un ladrón aprovechó que una camioneta estaba con la puerta abierta para llevarse varias pertenencias, como dos grandes mochilas con equipos de escalada y montaña.

Según se supo, el ladrón permaneció varios segundos en la parte trasera de la camioneta y luego se retiró caminando hacia la avenida Libertador, cerca de la bahía. Minutos después regresó para intentar llevarse unas bicicletas del portaequipaje, pero no logró su objetivo y escapó.

Tras el grave hecho, la mujer, que llegó para trabajar y a la vez hacer montañismo, presentó la denuncia en la Comisaría Primera de El Calafate, y la policía analiza las grabaciones para dar con el responsable.

Un amigo de la víctima, Alberto, pidió colaboración a la comunidad para recuperar los objetos y dejó un contacto: +54 11 5877-3970.

La inseguridad no da tregua en Río Gallegos, donde cada vez son más frecuentes los hechos delictivos que generan preocupación entre los vecinos y las autoridades. A pesar de los esfuerzos policiales, la sensación de vulnerabilidad crece en distintos barrios de la ciudad, afectando la tranquilidad y la calidad de vida de quienes habitan la zona.

Los intentos de robo, asaltos y otros delitos se suceden con regularidad, dejando en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad y la prevención para proteger a la comunidad.

Durante el miércoles 23 de octubre por la noche se vivió un hecho de inseguridad en la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Un ladrón rompió una ventana y también una puerta para intentar robar en una casa de la calle Pasaje Nicaragua, ubicada en el barrio 366 Viviendas.

La situación no pasó desapercibida para los vecinos, quienes escucharon ruidos extraños. De esta manera, efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron por estar cercanos al hecho. Se acercaron hasta la vivienda y, cuando ingresaron al interior, encontraron al delincuente.

De esta manera, lo redujeron hasta la llegada de otros miembros de la fuerza policial. Según se supo, el dueño de la casa confirmó que no faltaba ningún objeto de valor.

En el marco de la investigación, detectaron manchas de sangre que serán analizadas. Con respecto al detenido, constataron que tenía una averiguación de paradero en una causa por hurto. Finalmente, fue puesto en libertad y quedó a disposición de la justicia para informar su domicilio.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR