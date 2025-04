Un violento episodio de violencia de género conmocionó al poblado de Monte Quemado, en Santiago del Estero, cuando una taekwondista agredió brutalmente a su novio en medio de una escena de celos, dejándolo con graves lesiones.

Según detallaron fuentes policiales, la mujer, de 44 años, atacó a su pareja con patadas, trompadas y rodillazos, mientras profería amenazas de muerte y destruía muebles en la vivienda.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la casa de la víctima, un hombre de 44 años y empleado de comercio, en el barrio Virgen del Carballo. Según su relato, la agresora llegó con la excusa de devolverle un buzo, pero al ingresar cerró la puerta con llave y comenzó a insultarlo. La situación escaló rápidamente en violencia física, pese a que la víctima intentó defenderse tomándole las manos.

“Si vos me dejás, yo te mato”: fue a la casa de su ex, le puso un cuchillo en el cuello y la amenazó

Durante la golpiza, la mujer le dijo frases amenazantes como: “Si no estás conmigo, no estás con nadie”, “Te voy a prender fuego; si vos no estás conmigo, no vas a estar con nadie, si no te voy a matar y después me mato yo”, lo que refleja un cuadro de celos e inseguridades extremas que, según la víctima, habían marcado su relación de cuatro años y se habían intensificado en los últimos meses con episodios de violencia física.

El hombre terminó con la cara ensangrentada y varios muebles destrozados en la vivienda. Tras el ataque, se dirigió a la Comisaría Comunitaria Nº 22 para denunciar a su pareja. El fiscal Daniel Ábalos, a cargo de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, ordenó la detención de la mujer, quien hasta el momento permanece prófuga y es intensamente buscada por la policía local.

Brutal asalto a un abuelo en la Patagonia: le robaron sus ahorros y lo golpearon sin piedad

Este caso pone en evidencia la gravedad de la violencia de género y los peligros que pueden surgir incluso en relaciones que aparentemente se mantienen por años, pero que esconden dinámicas de control, celos y agresión física que pueden escalar de manera alarmante.

Con información de El Doce Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR