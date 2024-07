Una reconocida cantante denunció que fue abusada sexualmente en pleno show y entregó videos y nombres

La cantante Tatiana Díaz realizó una denuncia penal por los "aberrantes hechos" que sufrió durante uno de sus shows ofrecidos en un salón de fiestas.

A través de su abogada, la Dra. María Eugenia Carabajal, la cantante entregó dos videos y fotos que pusieron a disposición de la Fiscalía para que profundice la investigación sobre el "abuso sexual dentro del contexto de violencia de género" ocurrido el pasado 22 de junio en Santiago del Estero.

La artista relató que, al final de cada show, se invita a las mujeres y los varones a sumarse a ella para cantar, bailar y saltar. "Nos amontonamos y saltamos; lo he hecho miles de veces y nunca me ha pasado nada", afirmó en diálogo con el medio Nuevo Diario.

Sin embargo, en esta ocasión, cuando les tocó a los hombres, "un grupo muy chico de unos 8 o 10 sujetos, me aprisionaron, me bloquearon, no podía moverme y me tocaron en todas las partes íntimas". "Se palmeaban entre ellos y se reían, no fue al azar, este grupo lo tiene que haber pactado; todo ha pasado delante de tanta gente, no me quiero imaginar lo que hubiera ocurrido si era en un lugar pequeño o en una casa", advirtió la cantante.

Tatiana coincidió con su abogada en que los organizadores de la fiesta "no quieren colaborar con el esclarecimiento del hecho y se niegan a brindar información sobre los otros sospechosos".

"Espero que la información aparezca, quiero verles las caras a estos imbéciles. Han pasado los días, pero yo sigo estando ahí. No pensé que me iba a afectar tanto, me sentí una cosa, menos que una persona, me sentí muy mal. Quiero llegar hasta el fondo y verles las caras", concluyó.