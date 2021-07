La investigación que derivó en diversas causas de corrupción comenzó a raíz del “sobre bomba” que llegó a la Legislatura en agosto de 2017 y contenía fotocopias de facturas de compras de materiales para la emergencia climática de la zona sur. A partir de allí se iniciaron diversas causas penales, entre ellas “Embrujo” y “Revelación”, sobre las cuales ya se realizaron los juicios.

En breve comienzan los juicios en las causas "Royal Canin" y “Emergencia Climática”, donde son doce los acusados. Dos de ellos ya están condenados en otras causas, como son Diego Correa y Diego Luthers, ex integrantes de la Secretaría Privada durante la gestión de Mario das Neves. También están acusados la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsecretario de Promoción social, Marcelo Suarez; los integrantes del área Cristian Orsi y Vanina Barale; y los proveedores Estanislao Finiguerra (Mall Don Bosco), Marta Fracasso (Blanquería Matices), Bruno Taurelli Chiribao (empresa Agrícola), Guillermo Williams (Casa Maza), Cecilia Sabada (Kiosco Emanuel) y César Hughes (Casa Maza).

El Tribunal estará integrado por los jueces Miguel Caviglia (Comodoro Rivadavia), Fabio Monti (Trelew) y Jorge Novarino (Sarmiento) y deberá juzgar la investigación sobre un sistema de facturas “truchas” por elementos que nunca fueron entregados durante la emergencia, como leña, colchones, pasto, agua y carne, entre otros. Se estima que el perjuicio al erario público superaría los 15 millones de pesos.

CAUSAS A LA ESPERA DE JUICIO

En la actualidad hay cerca de una docena de causas vinculadas a ex funcionarios provinciales que se encuentran elevadas a juicio oral o en etapa de investigación.

“Lotería”, 139 contrataciones en la mira

En la denominada “Causa Lotería”, se dispuso la apertura de investigación a 7 personas por presunta defraudación a la administración pública. Los siete imputados son: Diego Correa y Diego Lüthers, ex miembros de la Subsecretaría Unidad Gobernador y Joshué Dahur, ex coordinador de Relaciones Institucionales del IAS, a quienes se les atribuye haber acordado para aprovechar sus cargos y contratar sus propias empresas. Habrían usado la firma Sono Eventos y a Sepat para direccionar al menos 139 contrataciones para realizar eventos oficiales desde 2016.

Dahhur fue imputado por los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en 89 hechos en concurso real, y en concurso ideal con falsificación de instrumento privado -2 hechos- en calidad de autor”.

También está imputado Federico Verdeau, el ex gerente general del IAS, por “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas -89 hechos- en concurso real en calidad de autor”; Oscar “Chito” Alarcón: el ex Director de Ceremonial quien contrataba de forma directa a Sono Eventos y a Sepat; y finalmente Jordan Salinas y Martín Villegas, quienes habrían sido utilizados como “prestanombres”, para presupuestar, facturar y cobrar las contrataciones, a quienes se les atribuyó el haber participado necesariamente en los delitos de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración Pública, en concurso ideal con negociaciones Incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Salinas en 80 hechos y Villegas en 9 hechos. La causa la lleva adelante el fiscal Alejandro Franco.

“Noquis Calientes”

Otro expediente es el denominado “ñoquis calientes” y se encuentra involucrada la exministra de Familia Cecilia Torres Otarola junto a 12 personas más como “partícipes necesarios”. Se les imputan diez delitos de defraudación al Estado y tres por concusión.

Según la imputación, Torres Otarola mientras fue diputada provincial y luego como ministra de Familia, hacía contratar personas desde el Estado que en muchos casos ni siquiera concurrían a trabajar, para que le aportaran parte de sus sueldos para beneficio propio. Además de Otarola, fueron imputados Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino. La causa la lleva adelante el fiscal Omar Rodríguez.

“Escuelas”, uno de los imputados ya reconoció su culpabilidad

Es la causa que involucra a la exministra de educación y actual diputada Graciela Cigudosa por sobreprecios y direccionamiento de contratos para la reparación de 24 escuelas. Uno de los imputados ya reconoció los ilícitos investigados, la forma de operar del grupo de imputados y de esta manera no irá a juicio oral y público, aunque deberá purgar una pena de dos años de carácter condicional. Se trata de Daniel Gel, un comerciante de Trelew.

Además de Cigudosa están procesados en la misma causa el ex subsecretario de Educación, Raúl Alberto Care, su secretario Gustavo Ariel Hueichan, el empresario Richard Daniel Schmitd y los monotributistas Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra. Ellos también habrían participado de las supuestas maniobras fraudulentas contra el Estado chubutense. Los hechos datan de los primeros meses de 2019 y la causa está a cargo del fiscal Omar Rodríguez.

“Servicios Públicos”

El ex subsecretario de servicios públicos Pablo Korn también posee una causa donde está acusado junto al empresario trelewense Darío D´Amico. Se investiga si el entonces funcionario podría haber favorecido a su amigo y socio, con distintas contrataciones. Una de ellas ocurrida durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, en la que se reprocha a Korn el haber direccionado las compras a D’Amico, sin haber realizado consultas a otros proveedores de Comodoro Rivadavia o Trelew, ordenando la adquisición de materiales eléctricos por algo más de 3,7 millones para restablecer parte de los servicios afectados por el temporal. Y la otra es en torno a la Obra de Rehabilitación del Sistema Cloacal de Puerto Pirámides, donde Korn ordenó la contratación directa con la firma Electrocity, sin tener en cuenta otras ofertas. Las causas fueron unificadas y se realizarán en un solo juicio. La llevan adelante los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

Enriquecimiento ilícito: Investigaciones a Barbato, Aquilanti y familia Das Neves

La causa que involucra al ex titular de Loteria, Carlos Barbato, su mujer Érica Perrone, su chofer Adrián Quinteros y su padre Carlos Barbato fue elevada a juicio oral y público por presunto “enriquecimiento ilícito”, previsto con prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para el que “no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”.

Otra causa por enriquecimiento ilícito pesa sobre el exsecretario de bosques y actual director del Banco Chubut, Leonardo Aquilanti. Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams aseguran que en los últimos años no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como funcionario, mientras que existen datos objetivos de un incremento patrimonial apreciable e injustificado, cercano a los 400 mil dólares.

Además, existe una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de integrantes de la familia Das Neves. La causa investiga a Raquel Di Perna, María Victoria y Pablo Das Neves. La causa la lleva adelante el fiscal Marcos Nápoli y se encuentra en etapa de investigación.

Causas archivadas y sobreseimientos

Algunas causas fueron archivadas. Una de ellas a cargo del cuestionado exfiscal Osvaldo Heiber, quien renunció cuando iba a ser sometido a juicio político, en la que retiró la acusación contra el ex titular del ISSyS, Cristian Eguillor, investigado por la decisión de aumentar el pago por estudios de diagnósticos por imágenes desde la obra social Seros a la firma TESLA de Trelew, de la que indicaba que era contador. Otra causa archivada por Heiber fue la denuncia realizada por el exdiputado Blas Meza Evans contra el ex fiscal de Estado Diego Martinez Zapata por un presunto audio donde asesoraba a Diego Correa. El fiscal indicó que no existía delito.

Otra causa que no obtuvo condena fue contra Fabricio Eric Parra, dueño de JR Automotores, ya que si bien fue investigado por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal” finalmente fue sobreseído por el juez Fabio Monti. En 2018 Parra ocultó a los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez que Diego Correa era el verdadero dueño de una camioneta Hiunday H1 que se encontraba estacionada en el playón de su local comercial, y que era investigada como uno de los bienes adquiridos con fondos públicos para la firma Sepat dentro de la causa Embrujo.

CONDENAS A CHITO, EMBRUJO Y REVELACIÓN

La Justicia ya dictó varias condenas a exfuncionarios. Una de ellas es por “enriquecimiento ilícito” del ex titular de Ceremonial, Oscar “Chito” Alarcón, sentenciado a tres años de prisión y el decomiso de bienes por 50 millones. La condena fue confirmada por la Cámara Penal y resta la instancia del Superior Tribunal de Justicia.

Embrujo, el primer juicio por corrupción

Desde el caso “Embrujo”, el primer escándalo de corrupción que fue juzgado y concluyó en 2019 con condenas contra diez acusados por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos.

La mayor pena fue contra Diego Correa, exsecretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves, condenado a 10 años de prisión además de una multa de 25 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A Diego Lüters, su mano derecha, también se le impuso la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos y una pena de 5 años de prisión más multa de 750 mil pesos.

Por su parte, se condenó a Daniela Souza a 4 años de prisión; a Natalia McLeod (pareja de Correa al momento del hecho) a 3 años y dos meses de prisión y multa de 525 mil por enriquecimiento ilícito; el contador Federico Gatica fue condenado a 4 años de prisión y multa de $ 5 millones por lavado de activos; a Sandro Figueroa, 3 años y 4 meses de prisión; Juan Carlos “Tato” Ramón, 3 años y 3 meses de prisión; Rubén “Bedo” Reynoso, 2 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos; Christian Gisande, 2 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos; Jorge Aníbal Godoy, 2 años y 8 meses de prisión.

La causa fue confirmada por la Cámara Penal y actualmente queda pendiente el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut

Revelación, la causa con más condenados

La causa “Revelación” condenó a exfuncionarios como parte de una asociación ilícita que recibía retornos de empresarios de la construcción para liberar pagos durante la tercera gestión de Mario das Neves como gobernador. En la causa, a cargo del fiscal Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, junto con Gustavo Nuñez en el debate, se condenó al exministro coordinador Víctor Cisterna a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; Diego Correa a cinco años y medio de cárcel, el exministro de obras públicas Alejandro Pagani a cuatro años y ocho meses, el extitular del IPV Martín Bortagaray a cuatro años y seis meses de cárcel, al exsecretario privado Gonzalo Carpintero la pena fue de tres años por enriquecimiento ilícito y una multa de 12 millones de pesos; para el exministro de economía Pablo Ocal la pena fue de tres años de prisión más inhabilitación perpetua; al exsecretario de la privada de gobernación, Diego Luthers, la pena fue de tres años; mientras que el empresario Miguel Castillo fue condenado por cohecho a dos años de prisión de ejecución condicional.

El resto de los empresarios, accedieron a la suspensión de juicio a prueba (conocida como probation) a cambio de la realización de diversas obras en beneficio de la sociedad. Se trata de Luis Igarzabal (OCP Ingeniería), Jorge Barrionuevo (IPE), Gustavo García Moreno (Pórtico 3), Javier Ban (Ingar Construcciones), Diego Cagnolo (Diherco), Gustavo Moretta (Libra Construcciones), Daniel Russo (War Construcciones), Claudio Gatica (Gatica Construcciones), Juan Carlos Villegas, Carlos Di Benedetto (Didelco), Claudio Díaz (CD Construcciones), Osvaldo Bergareche (Esquel Construcciones), Marcelo Pasquini (Pasquini Construcciones), Juan Carlos Bossi (Auda SRL), Juan Pedro Riquelme (RV lonas), Gonzalo Cordón Ferrando (Transredes), Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel (Capdman SRL), Miquel Freille y Massoud Ighani (Rigel), Oscar Sandin (Sandin Construcciones), Pablo Menedín (Menedín Ingeniería y Construcciones), Martín Castillo (Bass Construcciones), Miguel Freile (Freile Construcciones), Jorge Rossi (Depofer S.A., de Quilmes), Juan Riquelme (R-V Lonas), Patricio Musante (Sudelco), Esteban Torraca (Edisud); Oscar Peña (Peña Construcciones), Juan Ignacio Salaberry (Arteco), Carlos Castro Blanco (Apicons Elaborados), Juan Carlos Bossi (Auda Construcciones), Carlos Di Benedetto (Didelco), Diego Cagnolo (Diherco).

La condena fue apelada por los abogados defensores de los exfuncionarios y deberá ser revisada por la Cámara Penal.

Uno por uno, los funcionarios investigados o condenados

❌Diego Correa. Ex secretario privado de Unidad Gobernador. Condenado por asociación ilícita.

❌Gonzalo Carpintero. Ex secretario privado de Unidad Gobernador. Condenado por enriquecimiento ilícito.

❌Diego Luthers. Integrantes de la Secretaría Privada. Condenado por asociación ilícita.

❌Víctor Cisterna. Ex jefe de gabinete y ministro de Economía. Condenado por asociación ilícita.

❌Pablo Oca. Ex ministro de Economía. Condenado por asociación ilícita.

❌Alejandro Pagani. Ex ministro de Obras Públicas. Condenado por asociación ilícita.

❌Martín Bortagaray. Ex titular de IPV y ex ministro de Familia. Condenado por asociación ilícita.

❌Oscar “Chito” Alarcón. Ex titular de Ceremonial y Protocolo. Condenado por enriquecimiento ilícito.

❌Graciela Cigudosa. Ex ministra de Educación y actual Diputada Provincial. Imputada por negociaciones incompatibles con la función pública.

❌Raul Care. Ex subsecretario de Educación. Imputado por negociaciones incompatibles con la función pública.

❌Cecilia Torres Otarola. Ex ministro de Familia y ex diputada. Imputada por negociaciones incompatibles con la función pública.

❌Leticia Huichaqueo. Ex ministra de Familia. Imputada por negociaciones incompatibles con la función pública.

❌Joshué Dahur. Ex coordinador de Relaciones Institucionales del IAS. Imputado por negociaciones incompatibles con la función pública.

❌Federico Verdeau. Ex gerente general del IAS. Imputado por negociaciones incompatibles con la función pública.

❌Carlos Barbato. Ex titular del IAS. Acusado por enriquecimiento ilícito.

❌Leonardo Aquilanti. Ex titular de Bosques. Actual director del Banco Chubut. Imputado por enriquecimiento ilícito.

❌Pablo Korn. Ex subsecretario de Servicios Públicos. Acusado por negociaciones incompatibles con la función pública.

❌María Victoria Das Neves. Ex subsecretaria de Modernización del Estado. Investigada por enriquecimiento ilícito

❌Marcelo Suárez. Ex subsecretario de Promoción Social. Acusado por negociaciones incompatibles con la función pública.