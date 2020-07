CALETA OLIVIA (ADNSUR) - A principio de julio Claudia supo por una amiga que desconocidos habían ingresado a su peluquería y robado 63 mil pesos en elementos de trabajo. Fueron dos maletines que contenían maquillajes que la mujer utilizaba para dar cursos, además de un bolso con tijeras profesionales y otras herramientas de peluquería.

El miércoles a la noche, conoció que habían vuelto a ingresar, aunque esta vez no se llevaron nada. “Volvieron los infelices, levantaron una chapa del techo y entraron por ahí, saben que en esa parte no enfocan las cámaras”, comentó Claudia a La Opinión Zona Norte. Desde principio de julio no puede trabajar con normalidad, dado que le faltan sus herramientas de trabajo.

Tal como destaca La Opinión Austral, el local se encuentra en una vivienda que alquila en el barrio Perito Moreno de Caleta Olivia. Si bien la Policía intervino momentos después, Claudia decidió no hacer la denuncia. Considera que “así como entran, salen”.

La mujer dio por perdidos los materiales que le sustrajeron y dijo que tiene conocimiento de quiénes fueron los ladrones, ya que se enteró de que ofrecen a la venta lo que le robaron