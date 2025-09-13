Una pelea en una cervecería de Comodoro terminó con una multa y el secuestro de una camioneta

En la noche del viernes, un conductor de 23 años fue sometido a un control de alcoholemia que resultó positivo, luego de que la policía fuera alertada por una pelea en una cervecería ubicada sobre calle La Razón del barrio Pueyrredón, en Comodoro Rivadavia.

El incidente comenzó aproximadamente a las 23:00 horas cuando personal de la Comisaría Tercera recibió una llamada solicitando presencia policial debido a una pelea entre varios hombres dentro del establecimiento. Al arribar al lugar, la empleada del local informó a los oficiales que los involucrados se habían retirado minutos antes.

Poco después, la encargada del bar realizó un nuevo llamado para reportar que los mismos sujetos habían regresado y se encontraban estacionados frente al local en un vehículo. Inmediatamente, el móvil policial regresó al lugar.

Los efectivos procedieron a hacer descender a los tres ocupantes del rodado –el conductor de 23 años y dos acompañantes de 30 y 29– para su identificación. Al realizar un palpado de seguridad, los oficiales detectaron en los tres un presunto estado de ebriedad, con fuerte aliento etílico.

Ante la evidencia, se solicitó el apoyo urgente de personal de Tránsito municipal para realizar el control de alcoholemia correspondiente. Al arribar, el inspector llevó a cabo la prueba al conductor, la cual arrojó un resultado positivo de 1,17 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia, se labró un acta por infracción a la ley de tránsito y se procedió al secuestro preventivo del vehículo, el cual fue trasladado con una grúa al corralón municipal de Km 3, donde quedó depositado.