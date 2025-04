Una patota atacó a golpes a un adolescente afuera de un boliche y lo dejó internado

Un adolescente de 17 años se encuentra internado tras haber sido atacado por un grupo de personas en las afueras de un boliche en Córdoba.

Durante el incidente, los agresores también sustrajeron el celular de la víctima y terminaron escapando rápidamente de la zona.

En la madrugada del sábado en Alta Gracia, un joven que aguardaba a su padre fuera del boliche Guemes fue brutalmente atacado por una patota, sufriendo lesiones graves en un episodio de violencia que ha conmocionado a la comunidad.

Los familiares del adolescente denunciaron que una persona desconocida intentó robarle su celular, pero aunque la víctima no se resistió, la situación escaló cuando otras dos personas se unieron al ataque y lo agredieron. En ese sentido y ante la complicada situación, desde el medio local Mi Valle revelaron que el chico de 17 años fue auxiliado por un sujeto que presenció la situación.

Cuando el padre se presentó en el lugar, procedió al trasladó de su hijo a un hospital local, donde los médicos confirmaron que había recibido golpes en la cara y otras partes del cuerpo.

Un familiar de la víctima expresó su indignación ante la falta de seguridad que podría haber evitado la situación: “no fue ni en la ruta ni afuera, fue adentro. No había seguridad privada, ni policía, ni nadie que pudiera intervenir. Una vergüenza”.

“Esto no puede pasar más. Los chicos van a bailar y no sabes en qué condiciones vuelven. No hay seguridad, y nadie se hace cargo. Esto tiene que conocerse para que se tomen medidas reales”, añadió.